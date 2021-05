Ništa od polufinala Eura: Španjolci tek nakon produžetaka slomili Hrvatsku, Babec startao od prve minute

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine ipak nije uspjela do polufinala jer favorizirani Španjolci pokazali su se spretniji i pobijedili 2:1 nakon produžetaka – piše vecernji.hr

Igor Bišćan je očekivano postavio nešto defenzivniju postavu pa se u prvoj postavi našao Hrvoje Babec, a u napadu su bili Lovro Majer i Luka Ivanušec, zajedno s isturenim Petrom Musom. I takva taktika itekako je palila jer kroz prvih 45 minuta Španjolska nije imala rješenja.

No dalo se za naslutiti gdje bi mogla biti opasna – preko naše desne strane. Bryan Gil bio je konstantna napast, prolazio je po krilu i ubacivao u kazneni prostor. Kroz prvih 45 minuta to nije bilo problematično u nekoj većoj mjeri, ali drugo poluvrijeme…

Šteta je što Hrvatska u 23. minuti nije iskoristila protunapad, u kojem je Majer “izvrtio” Španjolce no Domagoj Bradarić odlučio se zaustaviti loptu pa opaliti s desetak metara. Bilo je to dovoljno da lopta završi u bloku.

Baš kao i Majerov udarac nakon sjajnog ubacivanja Bradarića u 36. minuti. No volej Dinamove zvijezde nije našao prostor do gola. S tim je završilo prvo poluvrijeme, ali i nadanja “malih vatrenih”. Jer, u drugi dio je Španjolska ušla nešto žešće i počela prijetiti. Posebno se to osjetilo kad su u 59. minuti ušli Javier Puado i Gonzalo Villar, kojem je inače mjesto u prvom sastavu. Samo sedam minuta kasnije Puado je uspio “pospremiti” jedan od brojnih ubačaja Gila i to je bilo 1:0. Konačni rezultat, činilo se…

Mogla je Španjolska u tim trenucima zabiti još koji gol, ali sve to nagoviještalo je ono što se i dogodilo u drugoj minuti sudačke nadoknade. Stipe Biuk, koji je zamijenio Majera u 78. minuti, ušao je u kazneni prostor, predriblao obrambene igrače i morali su ga zaustaviti prekršajem. Ivanušec nije propustio takvu priliku i zabija s bijele točke za produžetke!

U kojima je sve išlo relativno mirno do 109. minute i jedne duge loptu, koju je na otprilike 40 metara od gola primio Pueda i jurnuo prema Šemperu. Ubacio se ispred Vuškovića, kojeg je prevario i kod prvog gola, prevario je i Šempera, pa Gvardiola… te zabio svoj i drugi gol Španjolske. Dovoljan za veliku pobjedu. Na kraju priče odlična predstava Hrvatske, ali nedovoljno dobra da bi se prošla Španjolska.

(vecernji.hr)