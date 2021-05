U Slatini započelo drive-in i “masovno cijepljenje”, u Pitomači i Orahovici ovog tjedna kreće cijepljenje na mini-punktovima

U organizaciji Stožera civilne zaštite VPŽ, Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ i Društva Crvenog križa VPŽ danas je u Slatini započelo drive-in, kao i „masovno cijepljenje“. Tako se danas u prostoru gdje je nekad bio trgovački centar Billa cijepe naručeni prosvjetni djelatnici i gospodarstvenici/poduzetnici odnosno djelatnici kao prioritetni, a od sutra kreće „masovno cijepljenje“ za sve one koji su se predbilježili i koji će to tek napraviti kod svojih obiteljskih liječnika, a dolaze s područja grada Slatine, te općina Čađavica, Sopje, Nova Bukovica, Voćin i Mikleuš. Cijepljenje će biti radnim danom od 9 do 14 sati.

– U suradnji sa slatinskim poduzetnikom odabrali smo najpovoljniju lokaciju za drive-in kako bi protok automobila što bolje funkcionirao te kako se ne bi stvarala gužva u centru grada – istaknuo je zamjenik virovitičko-podravskog župana i načelnik Stožera civilne zaštite VPŽ Marijo Klement.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Drive-in punkt u Slatini je drugi punkt na području Virovitičko-podravske županije dok će u Pitomači i Orahovici ovaj tjedan početi s cijepljenjem na „mini punktovima“ kod zgrada Domova zdravlja, a prema riječima ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije i člana Stožera civilne zaštite VPŽ dr. Miroslava Venusa u planu je i peti punkt u Voćinu.

– Prije tjedan dana u Virovitici smo uveli da ljudi mogu birati hoće li na cijepljenje doći pješice ili automobilom te da uopće ne moraju izlaziti iz automobila, a to smo danas uveli i u gradu Slatini – rekao je Venus te još jednom naglasio da se svi oni koji se žele cijepiti trebaju javiti svom liječniku da im on odredi točan termin, a onda kada dođu na cijepljenje mogu birati hoće li se cijepiti iz automobila ili ne.

Pritom je napomenuo da oni koji će se cijepiti iz svog automobila moraju, uz prisustvo ekipe hitne medicinske pomoći, pričekati propisanih 15 minuta na za to predviđenom parkingu.

– Željeli smo na još inovativniji i prihvatljiviji način dodatno motivirati naše sugrađane da se odluče na cijepljenje kako bi se što više naših sugrađana procijepilo i kako bi postigli kolektivnu imunost te da do kraja lipnja procijepimo minimum 50, a po mogućnosti i do 60 posto odraslog stanovništva – rekao je Venus ističući zadovoljstvo odazivom na cijepljenje u Slatini te još jednom pozivajući sve one koji su iz nekog razloga neodlučni, da se ne boje, da vjeruju struci, da prate stručne preporuke Hrvatskog zavoda za javnog zdravstva, i da se cijepe.

(www.icv.hr, Foto: ilustracija)