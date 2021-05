U Voćinu održano hodočašće osnovnoškolske djece i ministranata Požeške biskupije

Učenici osnovnih škola i ministranti Požeške biskupije tradicionalno su hodočastili u drugu svibanjsku subotu, 8. svibnja 2021. u središnje biskupijsko marijansko svetište Gospe Voćinske. U skladu s propisanim pandemijskim mjerama hodočašće je održano u ograničenom broju sudionika. Program je započeo pripravom i slavljem sakramenta pomirenja. Središnji događaj hodočašća bilo je euharistijsko slavlje koje je na otvorenom prostoru pored svetišne crkve Gospe Voćinske predvodio požeški biskup Antun Škvorčević, u zajedništvu sa župnikom i rektorom voćinskog svetišta Ivanom Ereizom, rektorom Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu Željkom Faltakom i drugim svećenicima. Tijekom misnog slavlja bogoslov Požeške biskupije Ivan Klarić iz novljanske Župe Bl. Alojzija Stepinca primljen je među kandidate za svete redove. Na početku misnog slavlja biskup Antun je Gospi Voćinskoj pred njezinim likom uputio nekoliko pozdravnih poklika, na koje su djeca odgovarala pjevajući »Blažena ti što povjerova«. Potom su dječak Filip i djevojčica Iva iz Voćina odjeveni u narodne nošnje čestitali biskupu Antunu rođendan i predali cvijeće.

Pozdravljajući djecu i ministrante, biskup je podsjetio kako je prošle godine na svršetku obustave javnih okupljanja zbog opasnosti koronavirusa, 2. svibnja predvodio osnovnoškolsko hodočašće na kojem su sudjelovala samo djeca iz Voćina, te je izrazio radost što se danas mogao okupiti njihov veći broj, predstavnika sve djece i ministranata iz župa Požeške biskupije Posebno je pozdravio vjeroučenike iz Voćina, te im je čestitao za osvojeno prvo mjesto na nedavnoj biskupijskoj vjeronaučnoj olimpijadi u pripravi hodočašća. Upitao je djecu kako su, a na njihov odgovor da su odlično, kazao je da mu je drag taj njihov ponešto školski odgovor, naglasivši da mu je najdraže kad djeca odgovore da su „super“, jer nam ta riječ koja na latinskom znači „iznad“, znakovito poručuje da smo istinski uzdignuti onda kad smo u Božjoj blizini. Pozdravio je nazočne svećenike i vjeroučitelje, a djeca su njegove riječi popratila pljeskom. Pozdravio je rektora Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa iz Zagreba Željka Faltaka sa skupinom bogoslova, protumačivši djeci da su bogoslovi oni mladići koji su odlučili poći za Isusom i postati njegovi svećenici, a djeca su na te njegove riječi ponovno zapljeskala. Kazao je da će jedan od njih, bogoslov Ivan Klarić, na ovom slavlju biti obredno primljen među kandidate Požeške biskupije za svete redove, a djeca su i njemu zapljeskala. Podsjetio je da je sutra Majčin dan te ih pozvao da mole za svoje majke i druge članove obitelji, kao i za bogoslove te ministrante, kako bi se neki od njih odazvali na Božji poziv i krenuli putem svećeništva.

U homiliji biskup je zapodjenuo razgovor s djecom o koronavirusu, o kojem se već duže vremena posvuda raspravlja, ustvrdivši da sa sigurnošću ne znamo koliko ga zapravo ima u našim sredinama i kad će ga nestati, ali da znademo da ga se moramo čuvati. Napomenuo je kako je sreća da se održava školska nastava, pa makar i on line putem, da se učenici djelomično isključe iz tog svijeta, i kroz školske sadržaje upoznavaju šire životne sadržaje i otkrivaju druge zakonitosti života. Kazao je kako i na ovom hodočašću želimo moliti da pandemija prestane, da se svi koji su njome pogođeni oporave i ozdrave, ali da je hodočašće prije svega prigoda da si još jednom posvijestimo važnost hodočašćenja. Rekao je da nas na to poziva i naviještena Božja riječ, napose Lukin evanđeoski ulomak o hodočašću dvanaestogodišnjeg Isusa u Jeruzalem, zajedno sa svojim roditeljima za najveći židovski blagdan Pashu. Biskup je podsjetio male hodočasnike da je Pasha bila blagdan kojim su se Izraelci spominjali kako im je Bog u velikoj nevolji u egipatskom ropstvu objavio svoju blizinu i očitovao svoju božansku moć kad ih je oslobodio ropstva i uveo u zemlju obećanja. Isus nam je vlastitim primjerom posvjedočio koliko je važno biti u Božjoj blizini, hodočasteći u jeruzalemski hram, ustvrdio je biskup. Naglasivši da je smisao naših hodočašća u Marijina svetišta biti u Božjoj blizini, obnoviti se u zajedništvu njegove božanske ljubavi, pozvao je male hodočasnike da se na to podsjete i budu radosni što danas mogu biti predstavnici sve druge djece u našoj Biskupiji, koja zbog okolnosti ugroze koronavirusom nisu mogla biti s nama.

Napomenuvši da se dječak Isus na spomenutom hodočašću izgubio, biskup je protumačio značenje tog događaja. Najprije je istaknuo kako je Isus za vrijeme dok su ga Marija i Josip zabrinuti tražili boravio u hramu, a ne na nekom mjestu zabave, i da je ondje raspravljao s mudrim i učenim ljudima o važnim životnim pitanjima. Na Marijin upit zašto je tim svojim postupkom prouzročio zabrinutost i žalost njoj i sv. Josipu, Isus je odgovorio protupitanjem, zašto su ga tražili, jer je sasvim razumljivo da on bude u onome što je Oca njegova. Time nas je Isus upozorio kako nije najteže kad se netko izgubi fizički – to se može dogoditi i na ovom hodočašću, ali ćemo takvoga brzo pronaći – nego kad se čovjek izgubi duhovno, kad se udalji od Boga, odustane ići putem koji ga vodi u zajedništvo njegova života, ustvrdio je biskup. Dodao je kako je Isusovoj Majci stalo do toga da svatko od nas stigne na konačni cilj svoga života, u onu puninu koju nam je njezin Sin Isus Krist omogućio svojom uskrsnom pobjedom nad smrću, te nas ona okuplja u svojim svetištima da nam to uvijek iznova dozvala u pamet. Stoga je zamolio Isusovu Majku da nikoga od nazočnih ne prepusti lutanjima ili zabludi da se bez Boga može stići do punine smisla svoga postojanja. Poručio je malim hodočasnicima da već ovdje na zemlji mogu biti dionici Isusove pobjede nad smrću, napose kad nastoje nadvladavati svoju sebičnost, i kad iz zarobljenosti zloćom ustanu na novi život onom moći kojoj je ime ljubav. Poželio im je da se danas u molitvenom zajedništvu s Marijom Isusovom Majkom u njima osnaži želja za slobodom od vlastite sebičnosti. Kazao je da se ovim hodočašćem i oni na svoj način uključuju u zajedništvo Isusovih učenika, o kojem nam govori današnje prvo čitanje iz Djela apostolskih, koji su se nakon njegova uzašašća okupili u Dvorani posljednje večere, i zajedno s Isusovom Majkom molili da u budu zahvaćeni Duhom Svetim. To je Duh one Božje ljubavi koja se očitovala u Isusovoj žrtvi na križu, i koji već dvije tisuće godina djeluje u Isusovoj Crkvi. Završavajući homiliju, izrazio je radost što djeca na ovakvim hodočašćima rastu u vjeri i duhovno se izgrađuju u snažne ljude na kojima počiva naša hrvatska nada. Zamolio je Isusovu Majku, Gospu Voćinsku da pomogne kako bi se ta nada ostvarila u njihovim životima.

Uslijedio je obred primanja bogoslova Ivana Klarića među kandidate Požeške biskupije za primanje svetih redova. Nakon popričesne molitve mali hodočasnici pozdravili su Isusovu Majku pjevajući »Kraljice neba, raduj se«. Potom je biskup izmolio čin povjere Majci Božjoj, a svi sudionici slavlja odgovorili su pjevajući »Blažena ti što povjerova«, i dodali molitvu pape Franje sv. Josipu, uskliknuvši na kraju pjevanjem „O Josipe svet!“. Na svršetku misnog slavlja biskup je proglasio pobjednike biskupijskog vjeronaučnog kviza znanja na temu „Sv. Josip, zaštitnik Crkve«. Već spomenutoj pobjedničkoj ekipi iz voćinske Župe Pohoda BDM u sastavu Ana Marija Čović. Gabrijel Djordjević, Damjan Krupa i Domenika Tot, na čelu s mentoricom s. Terezom Dokić, uručio je priznanje i plaketu za osvojeno prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo je vjeroučenicima iz Župe Sv. Nikole Biskupa, Pleternica u kojoj su bili Viktoria Barić, Luka Capan, Valentina Sesar i Emanuela Vidakušić, s mentoricom Tajanom Grbeš. Treće pak mjesto osvojili su vjeroučenici iz Župa Sv. Mihaela Arkanđela u Stražemanu: Mirko Damljanović, Gabriela Lukić, Ivan Lukić i Andrija Razum, pod vodstvom mentorice Ivane Škrabal.

Biskup je zahvalio sudionicima slavlja za sve dobro što ga nastoje činiti najprije za Boga, a potom i za bližnje. Zamolio ih je da pozdrave članove svojih obitelji, osobito mame i neka im čestitaju Majčin dan. Kazao je da pozdrave i svoje prijatelje iz škole i župe, čiji su bili predstavnici. Zahvalio je ministrantima što nastoje u pobožnosti i vjernosti služiti oltaru i pomagati svećenicima. Pozvao ih je da mole za nova duhovna, svećenička i redovnička zvanja, te i druge potaknu da budu molitelji za tu plemenitu nakanu, osobito da mole za naše sjemeništarce i bogoslove. Potaknuo ih je neka posjete Kolegij u Požegi i izbliza se upoznaju kako se to mladići pripremaju za sveto zvanje. Zahvalio je domaćem župniku Ivanu Ereizu i suradnicima za njihov doprinos organizaciji ovog hodočašća. Malim pak hodočasnicima zaželio je da ih Bog prati svojim blagoslovom na njihovim životnim putovima.

Nakon misnog slavlja i kratke okrijepe djeca su u poslijepodnevnom dijelu programa sudjelovala u različitim igrama na otvorenom, a svoje su hodočašće zaključila zajedničkom molitvom u svetištu.

(pozeska-biskupija.hr)