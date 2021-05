Zlatni znak HCK-a Jasmini Krznarić: Lijepa i poticajna priča za tjedan Crvenog križa

Crveni križ Slatina počeo je svoj rad u kolovozu 1914. na željezničkom kolodvoru. Na njemu su tadašnje plemenite slatinske dame pomagale u prihvatu, brizi i njezi vojnika Austro-ugarske ranjenih na balkanskom ratištu.

I za vrijeme Domovinskog rata u okviru istog Crvenog križa plemenite slatinske dame učiteljice, tete iz vrtića i ostale pomagale su prognanicima iz Baranje, Iloka i Vukovara, a kasnije i izbjeglicama iz Bosanske Posavine i drugih krajeve. Jedna od najposvećenijih brizi za te stradalnike bila je učiteljica biologije i domaćinstva Jasmina Krznarić. Ona je brojnim utješnim razgovorima i konkretnoj pomoći u odjeći i obući pomagala tim nevoljnicima da s malo više nade kroče u neizvjesnu budućnost tih ranih ratnih 1990-tih.

Rođena u Zagrebu 1953. Jasna je kao 14-godišnja djevojčica počela volontirati u Crvenom križu, a nakon završenog studija i dolaska u Slatinu aktivno se od 1976. godine počela angažirati i doprinositi radu slatinskog društva. Sve do odlaska u mirovinu ove godine, najduže je angažirana aktivistica (kako se to onda zvalo), odnosno volonterka Crvenog križa Slatina u njegovoj 107. ljetnoj godini postojanja. Jasna je u početku okupljala i vodila na natjecanja učenike viših razreda i prenosila ima teoretska i praktična znanja pružanja prve pomoći. U spomenutoj ratnoj epizodi bila je posvećena skrbi za prognanike i izbjeglice sve do veljače 1992. Nakon toga, na nju se uvijek moglo računati kao organizatoricu akcije Solidarnost na djelu u OŠ Eugena Kumičića Slatina. Kao članica Skupštine i Odbora CK Slatina 30-tak godina bila je posvećena i doprinosila je razvoju ovog društva, i kao jedan od ugaonih kamena davala mu stabilnost i dobar vjetar u leđa. Nagrađena je brojnim priznanjima, a najviše je Zlatni znak priznanja HCK -a o 100. godišnjici CK Slatina.

– Ova Zlatna plaketa, odnosno Posebna zahvalnica za 45. godišnji nemjerljiv doprinos i uspješnu suradnju gđe. Krznarić prva su ovakva priznanja slatinskog Crvenog križa na najvišoj razini i radosni smo da je naša slavljenica njihov prvi laureat – rekao je ravnatelj CK Slatina Vladimir Jelenčić te dodao: – Uz srdačnu zahvalu želimo joj zdrave i duge umirovljeničke dane u njenom Zagrebu u okruženju njene djece i unučadi kojima će se sada moći više posvetiti.

(www.icv.hr, adf)