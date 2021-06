Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica proslavio svoj Dan, po prvi puta u novom prostoru

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica danas (srijeda) je održao priredbu povodom svog Dana i to prvi put u svom novom prostoru u ulici Nikole Tesle u Virovitici. Uz domaćine, na čelu s ravnateljicom Margaritom Kovačević, djelatnike Centra, te mnogobrojne učenike, na ovoj svečanosti koja se održala na otvorenoj terasi Centra, nazočila je i pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju VPŽ Martina Bunić, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin sa svojom zamjenicom Vlastom Honjek Golinac, pročelnikom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Alenom Bjelicom, te pročelnicom ureda gradonačelnika, ujedno i predsjednicom Školskog odbora COOR Đurđom Aragović i drugima.

Ravnateljica Centra Margarita Kovačević tom je prigodom iskazala veliko zadovoljstvo što se Dan Centra proslavlja u novom, modernom i lijepo uređenom prostoru, te posebno zahvalila osnivaču, Gradu Virovitici što su im to i omogućili.

– Grad Virovitica uvijek je prepoznavao naše potrebe, a ovaj moderni Centar je kulminacija onog što smo oduvijek željeli, jer i sami znamo da je prostor u kojemu smo do sad djelovali uistinu nedostatan za naše potrebe. Napomenut ću da ovdje imamo odjel za ranu intervenciju, predškolski odgoj, osnovnu i srednju školu i poludnevni boravak. Stoga će naši zahtjevi i potrebe ići i dalje, ali ne brinemo jer suradnja s Gradom, Županijom i institucijama je uvijek bila na odličnoj razini, te nema potrebe misliti da se takva neće nastaviti i dalje – rekla je tom prigodom ravnateljica Margarita Kovačević.

Gradonačelnik Ivica Kirin nije mogao skriti zadovoljstvo što su se učenici i djelatnici Centra u potpunosti adaptirali u novi, lijepi prostor.

– Izuzetno mi je drago zbog tog, no i učenici i djelatnici Centra to u najmanju ruku i zaslužuju, a na mjestu prijašnjeg Centra urediti ćemo i odgovarajuće parkiralište za vozila, tako da sve bude onako kako spada. No naravno, da sve to i nije toliko važno, kao ono što se ovdje događa, a događa se upravo ono najvažnije, odličan rad djelatnika i još bolja suradnja s djecom. U pravom smislu riječi…rad sa srcem, a to je uistinu najvažnije – napomenuo je gradonačelnik Kirin.

A to je uistinu i tako, jer osim što su svi polaznici uistinu sretni u svom novom prostoru, evidentni su i odlični rezultati u školi i na natjecanjima, a kako je tom prigodom istaknuto, „kruna“ uspjeha škole je prvo mjesto na ovogodišnjoj Županijskoj smotri Učeničkih zadruga VPŽ održanoj 28. i 29. svibnja, po prvi put putem Youtube-a.

Naime školska učenička zadruga „Mali mikeši“ predstavila se u konkurenciji 12 škola i osvojenim 1. mjestom u konkurenciji srednjih škola, ostvarila je pravo sudjelovanja na Državnoj smotri. I ovom prigodom učenici i održali su nazočnima i prigodan program u kojemu su nastupile razne sekcije, od recitatorskih, glazbenih, glumačkih i lutkarskih, do modne revije za koju su odjeću pripremili upravo učenici krojači i za to dobili zasluženi pljesak i zahvalu.

Zahvalu za sve dobro što su u Centru tijekom svog radnog staža učinili, dobili su i jubilarci škole, a zahvalnice im je uručio gradonačelnik Ivica Kirin. Za 30 godina staža Dubravki Periša i Zvjezdani Glumac, za 25 godina radnog staža Marijani Strija i Mišeli Bačić Baronica, za 10 godina radnog staža Sanji Đurasević i za 5 godina radnog staža Teni Mioč Cabadaj.

(www.icv.hr, bs)