Cijepljenje protiv koronavirusa u OBŽ 12. i 13. lipnja bez prethodne najave: Za Našičane punk u OŠ Dora Pejačević

Načelnik Stožera civilne zaštite OBŽ Mato Lukić i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ Nataša Turić jučer (četvrtak) su na konferenciji za medije uputili javni poziv za cijepljenje protiv koronavirusa. Kako su istaknuli, sada su stvoreni svi preduvjeti da se na području županije provodi cijepljenje svih zainteresiranih građana, i to bez prethodnog naručivanja.

– Epidemiološke službe raspolažu s dovoljnim količinama cjepiva, pa će medicinski timovi u subotu i nedjelju (12. i 13. lipnja) od 8.00 do 19.00 sati na sedam punktova na području OBŽ provoditi cijepljenje građana protiv koronavirusa. To su sljedeći punktovi: dvorane Gradski vrt i Zrinjevac u Osijeku, Hrvatski dom Kralja Zvonimira u Čepinu, dvorana OŠ Dora Pejačević u Našicama, Gradska dvorana u Đakovu, Nastavno-sportska dvorana u Belom Manastiru i Sportska dvorana u Valpovu. Na svim lokacijama cijepljenje će obavljati po dva tima, a zainteresirani građani mogu doći u bilo koje vrijeme od 8.00 do 19.00 sati (između 13.00 i 14.00 sati obavit će se dezinficiranje prostora) te se jednostavno javiti na punkt i izraziti želju za cijepljenjem – rekao je Lukić.

– Od početka pandemije do sada na području Osječko-baranjske županije od koronavirusa je ukupno preminulo 724 osoba, što je zabrinjavajući podatak koji nas dodatno treba potaknuti da bi borbu protiv pandemije priveli kraju. S druge strane, u zadnjih mjesec dana svjedoci smo pada broja zaraženih, a to je svakako jedan od rezultata cijepljenja – dodao je načelnik stožera.

Pozvao je i zamolio građane da se u što većem broju odazovu na cijepljenje kako bi se broj zaraženih opet sveo na nulu.

Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ Nataša Turić istaknula je kako je od 27. prosinca 2020. godine i početka cijepljenja u OBŽ ukupno pristiglo 156.264 doza cjepiva, a cijepljenje se provodi svakog tjedna na posebno organiziranim punktovima i putem mobilnih timova. Od 1. svibnja počelo je cijepljenje opće populacije te je tjedno cijepljeno između 12.500 i 13.000 osoba, a pa je do sada na području Osječko-baranjske županije jednom dozom cijepljeno 40,2 posto odrasle populacije (prosjek za RH je 40 posto).

– Ovog vikenda, 12. i 13. lipnja, počinjemo s organiziram cijepljenjem bez posebnog naručivanja, a koristit ćemo cjepivo proizvođača Pfizer. Svi građani koji dolaze na cijepljenje trebaju ponijeti zdravstvenu iskaznicu. Cijepit ćemo samo osobe koje do sada nisu cijepljenje te molimo osobe koje to jesu da ne dolaze po drugu dozu nego će oni ići na redovno zakazane termine. Cijepljenje se organizira za odrasle osobe, a kao što je poznato cjepivo Pfizer je odobreno i za djecu od 12 godina pa ukoliko ima zainteresiranih oni trebaju doći u pratnji roditelja. Cijepljeni će ujedno dobiti termin za šest tjedana za drugu dozu – istaknula je Turić.

(www.icv.hr, tj)