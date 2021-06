Objavljen javni poziv za popisivače i kontrolore u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021. godine

Objavljen je Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Druga faza provedbe Popisa, u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području RH od 27. rujna do 17. listopada. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada ako se ustanovi da do 17. listopada nisu popisane sve popisne jedinice.

Rok za podnošenje prijava je od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne iskaznice.

