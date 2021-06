PRESICA Božinović: Od 1. srpnja na terasama kafića posluživanje samo gostiju koji sjede

Konferencija za medije Stožera civilne zaštite RH održana je danas (petak) s početkom u 11 sati. U protekla 24 sata zabilježeno je 113 novih slučajeva, a trenutno je 700 aktivnih slučajeva. Tri osobe su umrle, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije, dodajući da se zbog takve povoljne epidemiološke situacije ide u novo popuštanje mjera – piše vecernji.hr

– U prošlom tjednu smo imali 814 novooboljelih, a u ovom tjednu 468. To je za 42 posto manje nego u prošlom tjednu. Incidencija nam je 44,9. Najniža je u Istarskoj, a najviša u Međimurskoj. Na ljestvici zemalja EU po 14-dnevnoj incidenciji mi smo na 12. mjestu – kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

– Pripremili smo novu odluku koja će se primjenjivati od 1. srpnja. Glavne značajke su još veće otvaranje, ali povezano sa stvaranjem uvjeta za sigurnost svih. Osobe koje su cijepljenje, preboljele ili negativno testirane moći će sudjelovati na događanjima bez ili uz smanjen opseg pridržavanja epidemioloških mjera. Kako bi se osigurao sustav kontrole, osobe će u većini tih situacija imati Europske digitalne covid potvrde, a što se tiče samog nadzora, od idućeg tjedna će biti moguće da se na mobitelima mogu instalirati aplikacije koja će momentalno moći očitati QR kod.

Osim toga, bit će pojačan i angažman općinskih i gradskih vlasti koji će davati suglasnost za manifestacije koje moraju jamčiti sigurnost. Zbog toga što se radi o zahtjevnoj zadaći, prvi put smo donijeli odluku dva tjedna unaprijed kako bi svima dali priliku da se pripreme – kazao je ministar Davor Božinović.

Dodao je da za manifestacije na kojima će prisutni biti s digitalnim covid potvrdama neće vrijediti ograničenja broja ljudi i radnog vremena koje vrijede trenutno za ostale manifestacije.

– Što se tiče privatnih svečanosti i okupljanja u ugostiteljskim objektima, svi su dužni pridržavati se epidemioloških mjera. Tamo gdje sudjeluje više od 30 osoba, svi će morati imati EU digitalne covid potvrde. To znači da više onda nema ograničenja broja ljudi koji mogu biti nazočni – rekao je Božinović.

Sportska i druga događanja na kojima je trenutno zabranjeno veće okupljanje moći će također okupljati više osoba, uz uvjet da gosti imaju covid potvrde.

Božinović je istaknuo da moramo kontrolirati situaciju s obzirom da će doći velik broj stranih turista.

– Mislim da je to put kojim ćemo na ispravan način ući u turističku sezonu – rekao je.

Ministar Vili Beroš je rekao da će kraj pandemije proglasiti kada se procijepimo do one razine koja je prema epidemiološkoj struci potrebna da bi se zaustavila cirkulacija virusa. Današnje mjere nazvao je prekretnicom koja nas vodi kraju pandemiji.

– Osvrnimo se oko sebe, u Europi svjedočimo događajima koji nas podsjećaju na staro normalno. Covid potvrde nam garantiraju sigurnost. Konačno vidimo svjetlo na kraju tunela, no da bismo ga dohvatili, trebamo se cijepiti. Neki naši građani kalkuliraju da bi se cijepili na jesen. U ovom trenutku se zna da cjepivo štiti najmanje 8 mjeseci. Ako sada primimo cjepivo, mirni smo najmanje do proljeća, ali činimo i nešto više, onemogućavamo pojavu eventualnog novog vala na jesen – rekao je Beroš.

Na pitanje koju poruku šalju uoči utakmice, Božinović je kazao:

– Prošla utakmica se igrala u 15 sata popodne, sigurno da bi današnja utakmica koja se igra u 18 sati mogla privući više ljudi. Mi organizatorima fan zona preporučujemo da to nije dobro. Naravno da svi navijamo, ali moramo biti odgovorni i čuvati jedni druge. Ovo je epidemiološka situacija koja je dobra, no mi danas imamo 200 tisuća turista u Hrvatskoj. Vrlo brzo će se taj broj značajno i povećati. Na jednog Hrvata imamo 4,5 turista. To je s epidemiološke strane ozbiljan rizik, moramo učiniti sve i iskoristiti sve što nam je struka omogućila.

Što se tiče organizacije događaja i svadbenih svečanosti, dodao je Božinović, gdje se koriste EU digitalne potvrde nije potrebno više prijavljivanje svečanosti lokalnim stožerima.

Na pitanje ima li osoba pravo zatražiti od posjetitelja uz covid potvrdu i osobnu iskaznicu, Božinović je odgovorio potvrdno.

– Ukoliko bude potrebno, da. Međutim hajdemo okrenuti filozofiju. Ovo su afirmativna rješenja koja su u interesu zdravlja ljudi, sigurnosti i vraćanja gospodarskih aktivnosti. Ako mi i pitanjima sugeriramo da se većina neće pridržavati ili će se nastojati izbjeći ono što je smisao odluke, onda mi svi skupa nismo u dobroj situaciji.

Capak je rekao da se još raspravlja hoće li cjepivo vrijediti 8, 10 ili 12 mjeseci jer još nemaju dovoljno podataka o trajanju imuniteta. Upitan hoćemo li imati viška cjepiva, rekao je da mi nismo u opasnosti da imamo taj problem.

– Razmišljali smo o cijepljenju stranaca, a neke smo već i cijepili. One koji žive u Hrvatskoj, a nemaju zdravstveno smo već cijepili. Ministarstvo radi na tome da se cijepi i turiste uz plaćanje što bi onda turisti u svojim zemljama mogli refundirati – kaže Capak.

Na pitanje o radu noćnih klubova, Božinović kaže da se u zatvorenom zasad ne planira, ali bi se otvoreni dijelovi uz covid potvrde gostiju i osoblja mogli pustiti.

(vecernji.hr, foto: ilustracija, arhiva)