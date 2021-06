Savez i niz udruga osoba s intelektualnim teškoćama u posjeti Orahovici i “Jaglacu”: Posjet donio prijateljstvo, suradnju i veselo druženje

U odmaralištu Merkur trenutno boravi Savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama RH te niz udruga iz cijele Hrvatske, a u sklopu Likovne kolonije koja se održava uz projekt “KREATIV-NI ZAJEDNO”, financiranom od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U sklopu posjeta Orahovici, Savez je na čelu s predsjednicom Mirjanom Jakovčev bio gost i Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac obišavši prostor ureda Udruge te kuću za poludnevni boravak gdje su ih dočekali članovi Jaglaca.

-Naš Savez ima ukupno 32 udruge i većina se bavi pružanjem socijalnih usluga koje u našoj društvenoj zajednici definitivno nedostaju. Mi često organiziramo susrete, kampove, druženja i slično i prakticiramo da to uvijek bude u nekoj drugoj udruzi kako bi naše članice bile upoznate s radom svih naših udruga, upoznali gradove u kojima djeluju, a prije svega i nauče nešto novo što mogu koristiti u svojim sredinama. Ovoga puta riječ je o projektu “KREATIV-NI ZAJEDNO”, gdje osobe s intelektualnim teškoćama slikaju uz pomoć akademskog slikara i onda izlažemo te radove i pokažem javnosti koliko i oni mogu biti kreativni. Naša odluka bila je ove godine da to bude Orahovica i odmah smo naravno posjetili naš Jaglac što nam je najvažnije. Ja sam u Orahovici zadnji puta bila prije nekih 10-ak godina i ono što je Jaglac napravio kroz sve ovo vrijeme je doista nevjerojatno. Oni su vrlo brzo izuzetno napredovali, rade iznimno marljivo i naporno, a sve zahvaljujući predsjednici Đurđi Šimatović i voditeljici programski aktivnosti Lidiji Stojković te njihovom timu sjajnih ljudi. Ja im čestitam od srca na svemu, ali treba svakako reći da to nisu samo zgrade, oprema i potrepštine, tu je zapravo ono najvažnije, toplina, emocija, osmijeh i zadovoljstvo korisnika i ovo je zapravo postao jedan mali centar okupljanja u Orahovici i da je Jaglac prepoznatljiv ne samo ovdje nego i šire i tu se vidi kako je taj uspjeh izvanredan i savez je na njih jako ponosan – rekla je Jakovčev.

Predsjednica Jaglaca Đurđa Šimatović naglasila je kako je ovaj posjet došao u najbolje vrijeme kada Udruga ima Dane otvorenih vrata.

-Imamo tu sreću da nam baš na ove dane kod nas na Merkuru gostuje naš Savez i srodne nam prijateljske udruge i presretni smo što bili naši gosti. Poštujući sve epidemiološke mjere, korisnici su se odlično međusobno družili i zabavili, a roditelji i stručnjaci izmijenili nužna iskustva potrebna za daljnji rad. Važno je da čelnici Saveza dođu u vide kako radimo, a evo budući da smo dobili pohvale i lijepe riječi moram reći kako je to najveća nagrada našim djelatnicima na koje sam iznimno ponosna. Imamo odličnu ekipu, složnu u kojoj je jedan odličan spoj mladosti i iskustva i svi smo kao jedna velika obitelj i to donosi rezultate – zaključila je Šimatović.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)