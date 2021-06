U sklopu Sajma vina i kulena održano ocjenjivanje vina: Pristiglo 37 uzoraka

U sklopu 6. Sajma vina i kulena, danas (četvrtak) je započelo 6. ocjenjivanje vina na koje je pristiglo 37 uzoraka iz cijele Slavonije. Predsjednica stručnog ocjenjivačkog povjerenstva je enologinja Ivana Nemet uz koju radi iznimno stručan tim.

– Nakon godine stanke zbog dobro poznatih razloga, drago mi je da smo ponovno skupili i mogu reći kako nas je ta nesretna godina nečemu i naučila, shvatili smo vrijednosti svega u životu pa tako i onoga što am je nekada bilo teško organizirati, danas smo to jedva dočekali. Imamo 37 uzoraka, javili su se svi oni veliki proizvođači, ali puno je tu i onih hobista, malih proizvođača što mi je posebno drago jer je to znak da su nastavili proizvodnjom i plasiranje vina unatoč svim ovim teškoćama i ove godine dolaze s mladim vinima što govori kako su se snašli u ovim teškim trenucima. Sigurna sam kako je sve riječ o odličnim vinima, a zapravo svake godine u Orahovici na ocjenjivanju bude jako lijepih vina i na kraju moram reći kako je dosita divno ponovno biti na ovakvim događanjima – rekla je enologinja Ivana Nemet.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister pozdravio je stručno ocjenjivačko povjerenstvo te izrazio zadovoljstvo brojem uzoraka.

– Prije svega moram reći da smo sretni što smo ponovo mogli organizirati ovaj Sajam, a naravno presretan sam što nam se javio velik broj vinara sa svojim proizvodima. I ovo je dokaz kako su ljudi željni događanja, a u ovom slučaju vinari kako bi vidjeli kako su radili u protekloj godini. Posebno mi je drago da se javio velik broj naših domaćih proizvođača koje i dalje pozivam da nam se priključe u svakoj slijedećoj manifestaciji jer to je najbolji način zajedničke promocije, dakle grada i njegovog turizma te njih samih kao proizvođača – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg)