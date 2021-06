Virovitičke košarkašice u tijesnoj završnici poražene u Slavonskom Brodu i tako propustile priliku za svoj najveći uspjeh, plasman među četiri najbolje ekipe u Hrvatskoj

Kada je prije tjedan dana žrijeb virovitičkim košarkašicama do 13 godina starosti dodijelio pomladak prvoligašica Broda na Savi, pojavila se nada da bi Virovitičanke pobjedom mogle ostvariti svoj najveći uspjeh, ali i najveći uspjeh virovitičke košarke u mlađim dobnim kategorijama, a to je plasman među četiri najbolje ekipe u Hrvatskoj. Postojao je tu i jedan problem, a to je da je žrijeb domaćinstvo dodijelio Brođankama odnosno “vruć” teren u Slavonskom Brodu.

Početak utakmice iznenadio je Virovitičanke. Kao da su se prepale velike prilike. Nedostajalo je trčanja, lopta je bila kao “vruć krumpir” i prva četvrtina je završila vodstvom Brođanki 9:3. Sve je išlo na mlin domaćih koje su igrale znatno tvrđu obranu koja je rezultirala većim brojem osobnih pogrešaka što je uskoro, kod vodstva domaćih 13:3 u problem dovelo najbolju igračicu domaćih Barbaru Princip koja je napravila treću osobnu pogrešku. Nakon što je Barbara privremeno izašla iz igre, suci su zadržali kriterij i uskoro je sve krenulo na mlin Virovitičanki koje su pred kraj prvog dijela uz šest koševa Tene Tolušić gotovo izjednačile rezultat da bi u posljednjoj sekundi domaće povele 15:11.

Nakon početne nervoze u drugom dijelu zamjetno je bilo da se sudački kriterij nešto promijenio. Znatno se smanjio broj sviranih osobnih pogrešaka odnosno suci su počeli dopuštati znatno veći broj tehničkih pogrešaka kod djevojčica. Unatoč tome, nakon dva ubačaja Nike Gverić utakmica je ušla u egal, da bi pred kraj treće četvrtine Alisa Lovreković postigla koš uz evidentan prekršaj koji je sutkinja poništila i označila samo slobodna bacanja koje je Alisa realizirala no umjesto vodstva treća četvrtina završila je rezultatom 20:20.

Posljednja četvrtina, kao i dosadašnji tijek utakmice, ponudila je puno tehničkih pogrešaka i promašenih šuteva, ali i skokova Maje Lene Bucifal da bi Nika Gverić ipak povezala dva ubačaja i Virovitičanke dovela u vodstvo 24:23. Nakon dva ubačaja domaćih i koša kapetanice Virovitičanki Hane Deskar dogodio se još jedan sudački “previd” koji je trenera Roberta Fritza i sve navijače Virovitičanki doslovno izbacio iz takta. Sutkinja koja je već donijela nekoliko diskutabilnih odluka u odlučujućoj akciji prilikom postizanja koša nije dosudila evidentne korake domaćoj igračici iako se sve događalo dva metra ispred nje i to nije mogla ne vidjeti. Rezultat svega bio je tijesnih 29:26 za Brođanke.

Na kraju možemo konstatirati da su Virovitičanke izgubile utakmicu ponajprije lošim šutom na kojem će morati još više poraditi kao i nedostatkom energije na početku utakmice no unatoč svemu ipak treba naglasiti da su ostvarile najveći uspjeh u ovoj dobnoj kategoriji.

ŽKK Brod na Savi – ŽKK Virovitica 29:26

ŽKK Virovitica: Ena Salajić, Monika Sabolić Požežanac 2, Hana Deskar 4, Maja Lena Bucifal, Lana Bajivić, Alisa Lovreković 2, Dorotea Blažičević, Margareta Cenger 1, Nika Gverić 11, Nikolina Hetzel, Tena Tolušić 6 i Korina Bosnić.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)