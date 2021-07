Institut za javne financije: Virovitičko-podravskoj županiji čista petica za transparentnost proračuna

Institut za javne financije, predstavio je u ponedjeljak, 5. srpnja rezultate sveobuhvatnog istraživanja transparentnosti proračuna županija, gradova i općina. Kao i u dosadašnjim istraživanjima, županije su se pokazale kao najtransparentnije jedinice, a po prvi puta prosjek svih županija je 5,0. To znači da su sve županije objavile svih pet proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama.

To se odnosi na: izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2019.; izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020.; prijedlog proračuna za 2021.; izglasani proračun za 2021.; proračunski vodič za građane za 2021. U obzir su uzeti samo dokumenti koji su na mrežnim stranicama regionalnih/lokalnih jedinica bili dostupni u razdoblju XI./2020. – IV./2021. i to na dan pretraživanja, ali ne i naknadno objavljeni dokumenti. Takvim izračunom razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5. Više o navedenom možete doznati OVDJE.

