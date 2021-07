Juniori MNK Slatine ispali u prvom kolu završnice Plazma sportskih igara mladih Coca-cola cup

Juniori Malonogometnog kluba Slatina poraženi su nesretno jučer (srijeda) u osmini finala turnira Plazma sportske igre mladih Coca-cola cup u Splitu.

– Nakon apsolutne dominacije i mnoštva prilika, tek u drugom poluvremenu dolazimo do vodstva 1:0 preko Dorina Bogatija. Činilo se kako imamo sve u svojim rukama, sve dok nije došlo do izjednačujućeg zgoditka nekoliko minuta pred kraj utakmice, što je šokiralo sve aktere utakmice. No teško je očekivati kako ekipa koja se plasirala na završnicu vrlo jakog turnira neće stvoriti bar jednu priliku. Naš protivnik spretno i sretno se branio cijelu utakmicu te je uspio realizirati jednu od dvije prilike koje su stvorili na utakmici. U lutriji šesteraca pobijedio je Biograd na Moru. Bezbroj naših nesretnih i nespretnih promašaja koštali su naše dečke prolaska među samu kremu juniorskih malonogometaša Republike Hrvatske, kao što je bio slučaj i na nedavnoj završnici Prvenstva Hrvatske u Zagrebu. Dečki glavu gore, sav uloženi trud i sva odricanja jednom će morati doći na naplatu – izjavili su iz Uprave kluba.

MNK Slatina – Biograd na Moru 1:1 (2:3).

(www.icv.hr, adf; MNK Slatina)