Stožer produžio trenutne mjere do 15. kolovoza: Donijeli odluku o djeci i COVID potvrdama

Delta soj je preuzeo dominaciju u Europi pa tako i u Hrvatskoj. Na koronakarti ECDC-a hrvatska obala je u narančastom, a tamo su na snazi i strože mjere koje traju do 15. kolovoza.

– U Hrvatskoj je zabilježeno 170 novih slučajeva, a preminule su četiri osobe od kojih nitko nije bio cijepljen. Bilježimo blagi pad, a kakav trend će biti u budućnosti ovisi o nama samima – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš na početku konferencije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da u odnosu na prošli tjedan u ovom tjednu imamo rast od 9,3 posto novozaraženih. Najviša incidencija je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Na listi zemalja EU smo na 10. mjestu od 27 zemalja EU, a po ukupnoj stopi smrtnosti smo na 20. mjestu.

Sekvenciranje – delta soj

– Uzorci su poslani 20.7. a od njih 188, 152 je uspješno sekvencirano. 20 uzoraka su alfa varijanta, a 128 je s dokazanom delta varijantom ili 84 posto. Udio delta varijante nam raste – kazao je Capak.

– Ostali smo u narančastom i bilježimo najmanji dnevni rast. To je iznimno važno. To je razlog za zadovoljstvo i za oprez. Moramo biti svjesni činjenice da je preko 1,7 milijuna turista u Hrvatskoj, ali to je i povećani rizik. To mora biti upozorenje na pridržavanje mjera. Moguće da nas brojke vode do šampiona turizma, ali i moramo biti šampioni sigurnosti – kazao je Beroš.

Beroš je ponovo apelirao na starije sugrađane da se cijepe upravo zbog četvero osoba koje su danas preminule a nisu bile cijepljene.

– Pozivam da budemo osviješteni, razmišljamo o zdravstvenoj i gospodarskoj budućnosti – dodao je.

Produžene mjere

– Produžene su četiri odluke do 15. kolovoza i to mjera obveznog korištenja maski, mjera o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine, mjera organizacije javnog prijevoza putnika i mjera o ograničavanju okupljanja. Donesena je i jedna nova odluka a to je da djeca mlađa od 12 godina kada idu primjerice na svadbe potvrdu ne moraju imati – kazao je ministar Davor Božinović dodajući da se odluke primjenjuju za područje cijele Hrvatske, no upozorio je da su za dalmatinske županije donesene strože mjere i da se tamo one primjenjuju.

Širenje delta soja

– Poznato je od pojave delta varijante da se ona puno brže širi od alfe. To je i uzrokovalo brzi pobol u Indiji i ostalim dijelovima svijeta. Usporedba s vodenim kozicama može stajati, možda ćemo imati i usporedbu s drugim virusima, prenose se kapljičnim putem. Brzo širenje rezultira time da veći broj ljudi razvije kliničku sliku, oko 10 do 20 posto će biti hospitalizirani, teže oboljeti. Ono što dosad znamo je da nema nekih specifičnih simptoma koji bi se pojavljivali kod delta varijante. Mi imamo mladog čovjeka koji je prije nekoliko dana dovezen, zdrav, ima rizični fakto pretilosti, stavljen je na respirator, a potom na Ecmo – kazala je Alemka Markotić.

Markotić je komentirala i podatak da i cijepljeni mogu širiti virus.

– Nije nešto što je neuobičajeno. Delta se pojavila prije nekoliko mjeseci i potrebne su opsežnije studije da se to može potvrditi. Međutim ono što je očekivano je da čovjek koji je cijepljen štiti sebe, ali da on može imati virus u nosu. Da smo mi svi cijepljeni ne bi virus imao prostora za širenje. On može prijeći na druge osobe, dok cijepljenom neće ništa napraviti – objasnila je Markotić.

Oluja i Sinjska alka

– Epidemiološki okvir nije napravljen, jučer i danas je ekipa na terenu u Kninu i bit će poznat okvir u ponedjeljak. Bit će slična kao prošlogodišnja, a bit će klasične epidemiološke mjere. Što se tiče Sinjske alke, znate da lokalni stožer izrađuje okvir. Predloženo je da okvir budu Covid potvrde i Nacionalni stožer je donio pozitivno mišljenje, a što se tiče Velike Gospe nemamo prijava još – kazao je Capak.

Simptomi delta soja

– Oni koji su se cijepili uglavnom imaju simptome poput šmrcanja, temperature, blaže simptome. Nema simptoma koje mogu izdiktirati za delta soj. Ljudi moraju ići od toga i vidjeti jesu li bili na nekim skupovima, rizičnim i trebaju onda posumnjati, reći liječniku i liječnik će ih poslati na testiranje ako je potrebno – kazala je Markotić.

Koliko smo blizu crvenog na karti ECDC-a

– U ovom trenutku smo bliže zelenom. Prosječna incidencija za Hrvatsku je 50,1, 96,5 za jadransku hrvatsku, većina Hrvatske je daleko od mogućnosti da postane narančasta, a kamoli crvena – kazao je Capak.

Beroš je kazao da mi određujemo naš daljnji put i to cijepljenjem i pridržavanjem epidemioloških mjera.

Božinović je kazao da je dobro da nam broj turista raste ali da je to s epidemiološke strane izazov.

– Statistički gledano bliži smo zelenom, ali je činjenica je da u zadnjih nekoliko tjedana idemo prema povećanju brojki – dodao je Božinović.

– Mjere su dobro postavljene. Mi balansiramo u dijalogu s javnosti. Omogućeno je da se u Hrvatskoj živi više, manje normalno. Vi intervjuirate goste po Jadranu pa vidite što oni kažu. Ne bih ništa unaprijed najavljivao, neke nove mjere. Živimo ovu epidemiju iz dana u dan, iz tjedan u tjedan. Kao što smo više puta kazali nakon ovih mjera koje smo 23. donijeli za Jadran, dosta toga ovisi o nadzoru i kontroli lokalnih vlasti, ali i svih koji sudjeluju u organizaciji života u tim mjestima. Oni imaju izazov. Ova narančasta boja na jugu i zelena na sjeveru ima veze s dinamikom života i dolazaka gostiju koji su preplavili Jadran, što je s turističke strane dobro, ali zato se moraju provoditi mjere. Mi to ne radimo na represivni način – kazao je Božinović.

Stožer na odmoru dva tjedna: Nova presica tek ako bude nešto izvanredno

– Što se tiče presica ako ne bude nešto izvanredno, nismo doduše ni razgovarali o tome, ali nadam se da postoji razumijevanje, ponavljam ako ne bude nešto zbog čega bi se morali sastati, presica neće biti iduća dva tjedna. Ako sve bude dobro vidimo se treći petak od danas. Bit ćete obaviješteni o sljedećoj presici Nacionalnog stožera – kazao je Božinović.

(vecernji.hr)