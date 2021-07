Zbog loših vremenskih uvjeta otkazan koncert Tamburaškog sastava Gazde na Orahovačkom jezeru

Do posljednjeg trenutka Turistička zajednica grada Orahovice i Grad Orahovica davali su maksimum od sebe kako bi sve spremili za koncert Tamburaškog sastava Gazde večeras (subota) na Orahovačkom jezeru no, stalna i velika količina kiše to ipak ne dozvoljava, pa je koncert odgođen.

-Nažalost morali smo odgoditi koncert Gazda jer kiša ne prestaje, sve ja na jezeru natopljeno i nema nikakvog smisla vući gore ljude u ovakve uvjete uz kišu koja ne prestaje. Koncert nismo otkazali, nego odgodili – rekao je gradonačelnik Orahovice Saša Rister te naglasio kako će koncert biti održan u petak, 27. kolovoza, a lokacija će biti obznanjena naknadno.

(www.icv.hr, vg, foto: ilustracija, D. Fišli)