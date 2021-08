BURNO U DP-U VIROVITICA Tri člana predsjedništva podnijela ostavke, Svoboda: Članovi su nezadovoljni

Hrvoje Svoboda i Renata Špiranec te Miroslav Novotný podnijeli su ostavke na svoje funkcije u predsjedništvu ogranka Domovinskog pokreta za grad Viroviticu.

U priopćenju medijima koje je poslao Hrvoje Svoboda, koji je za vrijeme lokalnih izbora vodio kampanju stranke, stoji kako je “u četvrtak, 26. kolovoza održan sastanak predsjedništva i članova ogranka Domovinskog pokreta grada Virovitice na kojem su od pet članova odbora bila nazočna tri člana koja su podnijeli ostavke na funkcije u predsjedništvu.

S obzirom da je većina članova predsjedništva dala ostavke na svoje funkcije, predsjedništvo više nema svoju ulogu i raspušta se. Ujedno su zajedno sa članovima koji su bili nazočni sastanku izrazili svoje nepovjerenje predsjedniku ogranaka Vladimiru Beseku zbog ne sazivanja sastanaka od izbora do danas niti bilo kakvih aktivnosti vezanih uz rada ogranka te samovoljno donošenje odluka, što su jednoglasno i izglasali.”

U ovom trenu, dakle, i predsjedniku gradskog ogranka stranke, Vladimiru Beseku, kao i županijskog ogranka DP-a Danielu Spajiću članovi su izglasali nepovjerenje. Postavlja se pitanje što će nakon ove “jače bure” biti sa strankom na našem području.

DP, naime, u županijskoj skupštini VPŽ sa svojim koalicijskim partnerima, među kojima su MOST, HSU, SU i ZELENA LISTA ima šest vijećničkih mjesta, dok u Gradskom vijeću grada Virovitice s partnerima iz HSU-a imaju tri, odnosno četiri mjesta, ako se uračuna i MOST, koji je iz partnerstva s HSPD-om prešao u drugi klub nedugo nakon izbora.

Hrvoje Svoboda, koji je donedavno bio i dopredsjednik gradskog ogranka, a danas je i predstavnik stranke u Županijskoj skupštini VPŽ, kaže kako i on i još dvoje kolega koji su na svoje funkcije u predsjedništvu dali ostavku i dalje ostaju u stranci. Istupili su jer “ne mogu više podnositi neaktivnost koja je stranku zahvatila netom nakon izbora”.

U telefonskom razgovoru H. Svoboda istaknuo je kako su mjesecima pokušavali okupiti radna tijela – Predsjedništvo, pa i članove, kako bi odradili radne sastanke i svu onu “domaću zadaću” koju je stranka, kaže, trebala odraditi netom nakon izbora. No to se nije dogodilo.

– Nakon izbora trebali smo izabrati Sud časti stranke i druga tijela, no prvo smo trebali analizirati rezultate, pogreške i uspjehe, zahvaliti ljudima na povjerenju, na sudjelovanju u izborima. To nije napravljeno. Potom nismo odali počast poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama niti za jedan državni praznik i blagdan. Budući da nije bilo sastanaka, nikakvih aktivnosti, došlo je do razočaranja i članova stranke i članova predsjedništva. Odluke nije donosilo predsjedništvo kao radno tijelo, već predsjednik, svojevoljno. Predsjedništvo nije odlučivalo ni o drugim važnim pitanjima, poput tog hoćemo li u naš klub u Gradsko vijeće grada Virovitice primiti kolege vijećnike iz MOSTA-a i HSPD-a. To je na kraju bila samovoljna odluka predsjednika, a ne cijele stranke – ističe H. Svoboda koji kaže kako nakon ovog čina, njihovih ostavki, čekaju unutarstranačke izbore koji bi trebali donijeti odgovore na brojna otvorena pitanja o funkcioniranju stranke u budućnosti.

Manjak komunikacije i konkretnih aktivnosti unutar stranke danas je DP-ov glavni problem. Scenarij koji stranka na državnom nivou prolazi preslikava se i na područje Virovitičko-podravske županije. Situacija je to s kojim većina članova nije sretna, kaže Svoboda.

-Postoji određeno nezadovoljstvo članova s ovim što se događa u vrhu stranke. Jedan veliki dio ljudi se osjeća na neki način izigranim, prevarenim, jer su se okupili oko ideje, ne oko ljudi i vidjeli su da je ta ideja iskorištena za nešto sasvim drugo. Mislim da se više treba slušati članove, oni su ti koji nose stranku, a ovaj način delegiranja unutar stranke sad nikome ne odgovara. Tko želi zagovarati neke svoje ideje i programe, može to činiti kao nezavisni vijećnik, a ne samovoljno donositi odluke unutar stranke jer su na izborima građani povjerenje poklonili stranci – zaključuje H. Svoboda.

Komentar aktualne situacije u virovitičkom ogranku Domovinskog pokreta zatražili smo i od predsjednika Vladimira Beseka.

-Iznesene su neistinite alegacije. Izjava g. Svobode se u potpunosti demantira, jer g. Hrvoje Svoboda nema nikakvu funkciju u predsjedništvu, što se potvrđuje činjenicom kako je isti dana 11.06.2021. dao ostavku na mjesto rizničara i dopredsjednika gradske organizacije Domovinskog pokreta. Kako samom pisanom izjavom o ostavci ista proizvodi pravne učinke, g. Svoboda ne može sazvati sastanak predsjedništva te se konstatira kako je pseudo sastanak koji, iako je održan, nelegitiman i bez pravne osnove te ne proizvodi nikakve pravne učinke samom činjenicom da g. Svoboda nije član predsjedništva niti obnaša ikakvu funkciju unutar Domovinskog pokreta – stoji u pismenom odgovoru Vladimira Beseka na naš upit.

Komentar o stanju u stranci zatražili smo i od Daniela Spajića, koji Domovinski pokret predstavlja na razini Virovitičko-podravske županije.

On je pak komentirao kako negira raspuštanje predsjedništva, iako je većina članova (tri od pet) podnijela ostavku. Nedavno održan sastanak ocijenio je nelegitimnim jer ga nije sazvao predsjednik, već netko drugi.

– Sazvala ga je osoba koja je dala ostavku – rekao je.

Na upit kako komentira stanje u stranci na županijskoj razini, koju članovi također prozivaju za neorganiziranost i neaktivnost, istaknuo je kako je već najavio „da se na sljedećim unutarstranačkim izborima neće kandidirati, već će drugima dati priliku.“

– Prije tri mjeseca sam rekao da se na idućim unutarstanačkim izborima neću kandidirati jer imam puno obaveza i dat ću drugima priliku. Nemam problem s tim da drugi dobiju priliku, ali neću dozvoliti da netko zbog osobnih ambicija našteti stranci – između ostaloga rekao je D. Spajić.