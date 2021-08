EURO W17 Porazom protiv Danske kadetkinje ostale bez prilike za polufinale: Katja Vuković s šest pogodaka najefikasnija u redovima Hrvatske

Nakon dana predaha, jučer je nastavljeno Europsko prvenstvo za kadetkinja u Podgorici. Hrvatska reperezentacije poražena je na otvaranju drugog kruga od Danske 35:22 i tako je, na žalost, ostala bez prilike za polufinale.

Nakon početne prednosti Danske od 1:3, naše mlade rukometašice uspijevaju stići do izjednačenja 3:3. I drže se dobro sve do sredine poluvremena. Tada Danska ponovno stvara nešto osjetniju razliku od tri pogotka i polako počinje kontrolirati susret. Posljednji put Hrvatska se približila svojim suparnicama u 20. minuti kada je bilo 9:11. Danska je u posljednjih deset minuta napravila niz od 7:3 te na predah odnijela velikih plus šest (12:18) .

Brza igra Dankinja, visoki postotak realizacije i dobra konta malo po malo gurali su Hrvatsku u sve veći i veći zaostatak. Nakon sedam minuta igre u nastavku, Danska je imala deset pogodaka prednosti. Sredinom drugog poluvremena, Danska je napravila seriju od 7:0 i pobjegla na velikih 13 razlike što je bila i konačna prednost na kraju susreta. Rezultat je glasio 35:22.

Najefikasnija u redovima Hrvatske bila je Katja Vuković koja je postigla šest pogodaka, a kod Danske fantastična Julie Mathiesen Scaglione s 14 pogodaka iz 18 pokušaja. Naša Laura Oršulić jučer se nije uspjela upisati u strijelce.

U prvom susretu dana Glavne skupine I, Rusija je teško porazila domaćina Crnu Goru 35:16, a hrvatska će danas u drugom susretu skupine igrati upravo protiv domaće reprezentacije. Utakmica je na rasporedu od 18 sati.

(www.icv.hr, mra, HRS)