PRIPREMNE UTAKMICE Rezovac do pobjede na Školskom vrtu, Podgorje minimalno protiv No Limita

Uz memorijalne turnire, u nedjelju, 8. kolovoza odigrano je nekoliko nogometnih pripremnih utakmica.

Na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju susrela su se dva županijska prvoligaša, domaće Bratstvo i Rezovac. Domaći nogometaši su bolje ušli u utakmicu. Nakon prekršaja na Denisu Kovaču dosuđen je kazneni udarac, ali gostujući vratar Marko Doppler uspio je nadmudriti izvođača Marka Puškarića. Do odlaska na odmor gosti preuzimaju inicijativu i s dva zgoditka Matea Tomića vode 2:0. U drugom dijelu smanjio je Vedran Bajivić na 2:1, dok je odličnim udarcem konačnih 3:1 postavio Silvijo Buzuk.

Graničar Bušetina je konačno došla do pobjede. U svom Bereku bila je bolja od Jelengrada, koji igra 1. ŽNL Sisačko-moslavačke županije rezultatom 8:1. Gosti su poveli pogotkom Marka Pleše, ali su se domaći igrači nakon tog raspucali i postigli čak osam zgoditaka. Po dva pogotka postigli su Janko Brlas, Slavko Jagarinac i Josip Čoklo, dok su po jednom gostujuću mrežu pogodili Lovro Štefanec i Patrik Bazijanac.

-Ova utakmica je putokaz čemu stremimo u prvenstvu. Nadam se da ćemo se idućih dana kompletirati te se mirno pripremiti za ligašku sezonu – poslije susreta nam je rekao trener Graničar Bušetine Stjepan Pleše.

Županijski prvoligaš Gradina je na svom terenu pobijedila prošlosezonskog prvaka 2. županijske lige Zapad Bilogoru 1947. iz Špišić Bukovice s visokih 7:0 Četiri zgoditka postigao je Zvonimir Juhas, a po jednom su se u strijelce upisali Ante Gradinjan, Saša Ivošević i Ivan Večera.

Na terenu virovitičkog TVIN-a igrali su domaći novi županijski trećeligaš No Limit i novi županijski prvoligaš Podgorje. Gosti su došli do minimalne pobjede 2:1. Pogodak za No Limit postigao je Tomislav Filipović, dok su strijelci za Podgorje bili Marino Grizelj i Tomislav Krmpotić.

Pitomački četvrtoligaš, iako desetkovan, s visokih je 5:1 na svom Gmanju srušio Borac iz Imbriovca. Gostujuću mrežu dvaput je zatresao Ivan Begović, a po jednom su se u listu strijelaca upisali Matej Babić, Goran Bošnjak i Sandi Kovač. Zanimljivo je istaknuti kako je u redovima domaćih, protiv novopečenog imbriovačkog četvrtoligaša, zaigrao i glavni strateg Ivan Presečan, kao i njegov pomoćnik Hrvoje Filipović.

