VIKEND NA PLAŽI Brojni posjetitelji s oduševljenjem dočekali petu suhopoljsku KUL.plažu

Trg sv. Terezije u Suhopolju, nakon prošlogodišnje pauze, ponovno je pretvoren u pješčanu plažu i to ne bilo kakvu, već onu s mnoštvom knjiga koje možete prelistati ili pročitati na ugodnim ležaljkama te se opustiti kao na pravoj plaži, uz sunce i ugodnu glazbu. Osim toga, tu je i bogat program koji su pripremili organizatori – Kulturna udruga KrEdA Suhopolje, Školska knjiga i Turistička zajednica općine Suhopolje.

Za početak svi posjetitelji su mogli uživati u suncu, pijesku i dobroj knjizi te slatkim lubenicama, a sve to 5. KUL.plaža nudit će do 23. kolovoza. Nakon što su se zasladili, najmlađi posjetitelji mogli su se okušati u likovnoj radionici mlade umjetnice Antonije Karačić na kojoj su se okušali u oslikavanju i crtanju ljetnih motiva. More i kitove naslikala je malena Mia koja kaže da uživa na plaži te da joj se najviše sviđaju pijesak i crtanje, a Duje je naslikao sunce i čovjeka koji se ide kupati u more, a najviše mu se sviđa pijesak u kojemu se mogu puno igrati.

– Mališani slikaju i crtaju punom parom, stvarno sam iznenađena s radovima jer su i više nego talentirani. Ovdje možemo vidjeti palme, školjke, ribice, sunce plaže, sve u skladu s ljetom. Suhopolje se stvarno može ponositi ovom manifestacijom jer vodi djecu van na druženje i mislim da su djeca stvarno oduševljena – rekla nam je Antonija K.

No, većina mališana i ovoga puta uživala je na pijesku gdje su donesli svoje kantice i lopatice te pravili kule i dvorce, a roditelji, bake i djedovi pratili su ih iz ležaljki uživajući u hladu pod starom lipom ili suncobranom. Kako kažu, doista su se poželjeli ovakvih događaja i opuštanja u zajedništvu i društvu pa će zasigurno i ostale dane posjetiti KUL.plažu.

– Ova ideja o suhopoljskoj plaži je odlična, djeca uživaju i svake godine sa svojima dolazim na ovu manifestaciju. To je vrlo dobro za djecu, ali i za nas roditelje, kao i same učitelje. Čitanje je vrlo važno, čitanjem djeca obogaćuju svoj rječnik, uče kako se lijepo izražavati u svakodnevnim situacijama, čitanjem i knjigama skrećemo im pažnju s popularnih ekrana tako da treba djecu svaki dan poticati čitanje, a ova manifestacija, osim što ih privlači da izađu na druženje radi upravo to, potiče na čitanje – rekla nam je učiteljica Jelena Bartulović.

Kristina Šmer iz Suhoplja također je posjetila suhopoljsku KUL.plažu sa svojom djecom i oduševljena je ovom manifestacijom te kaže kako bi se ovakve manifestacije trebale organizirati i češće i da su odlične za djecu.

Također, svi posjetitelji su mogli besplatno prolistati ili pročitati knjige koje je pripremila Školska knjiga te kupiti slikovnice i knjige po promotivnim cijenama te tako nastaviti poticati čitanje kod svojih mališana i kod kuće ili upotpuniti svoju kolekciju ukoričenih publikacija.

Ove godine odaziv na ovu jedinstvenu manifestaciju iznimno je velik, a na to su osobito ponosni organizatori koji su zadovoljni kako su Suhopoljčani i drugi posjetitelji prihvatili njihovu ideju.

– Drago nam je da je odaziv ovako velik i da smo svojim malim nastojanjima uspjeli naviknuti Suhopoljčane i žitelje naše županije na knjigu i na to da mogu doći na našu plažu, uzeti knjigu u ruke, pročitati nešto, naučiti, djeci nešto pokloniti i nadam se da tako odgajamo nove generacije malih čitača. Ovo je jedinstvena manifestacija u cijeloj istočnoj Hrvatskoj, a cilj nam je organizirati različite aktivnosti za različite uraste, od predškolaca do odraslih. Ove godine imamo puno kreativnih i edukativnih radionica, imat ćemo izložbu fotografija koja je novost na našoj manifestaciji – rekla je Natalija te pozvala sve da im se pridruže u nedjelju u 17 sati. Tada će se u sklopu manifestacije održat izložba fotografija, rekvizita i anegdota Planinarskog društva Papuk iz Virovitice.

– Kroz planinarsku fotografiju, opremu, iskustvo planinara, kao i aktivnosti i doživljaje želimo prenijeti svoju ljubav prema planinarenju i upoznati druge s našim radom te privući mlade iz Suhopolja u naše Društvo – poručio je predsjednik Planinarskog društva Papuk Mario Ripli.

Cijeli program suhopoljske KUL. plaže možete pogledati ovdje.

