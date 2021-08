Više neće biti poticaja za očuvanje radnih mjesta? Aladrović: “Tržište rada je oporavljeno od krize”

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, prije užeg kabineta Vlade komentirao je brojke vezane uz zaposlenost i radna mjesta.

“Krajem prošlog mjeseca imali smo 52 tisuće osiguranika više nego prošle godine, te šest tisuća više nego 2019. Tržište rada je stabilno i oporavljeno od covid krize. Podaci za prvih 15 dana kolovoza govore da idemo u dobrom smjeru, prelazimo iz faze očuvanja radnih mjesta u fazu kreiranja radnih mjesta gdje očekujemo da ćemo zadržati taj najveći broj osiguranika u posljednjih 21 godinu, otkada ih statistički pratimo, i u idućem razdoblju. Ono što će biti izazovi pred nama u kontekstu tržišta rada je naći adekvatnu i kvalitetnu snagu, te očekujemo da će rasti primanja svih naših radnika. Time ćemo ostvariti svoje političke ciljeve. U ovom vremenu moramo još uvijek biti na oprezu vezano za samu covid krizu i stajati na raspolaganju poduzetnicima kojima je u pojedinim nišama gospodarstva potrebno dodatna financijska pomoć kako bi zadržali postojeća radna mjesta. Napominjem, prelazimo iz faze očuvanja radnih mjesta u fazu kreiranja radnih mjesta i očekujemo da ćemo u idućim mjesecima imati bolje pokazatelje”, kazao je Aladrović, piše RTL.

Na pitanje što će biti s mjerama za očuvanje radnih mjesta, Aladrović je rekao kako su one propisane za srpanj te da za kolovoz nemaju zahtjeva od strane poslodavačkih udruga.

“Vidi se jedan snažan ekonomski rast, snažna turistička sezona koja je pozitivno utjecala na tržište rada i poslovnu sposobnost poduzetnika. Više ćemo se orijentirati na pojedine niše kojima bude najpotrebnija pomoć. I ti sektori se smanjuju i očekujemo u idućem periodu da ćemo više novca i sredstava iz državnog proračuna implementirati u nova radna mjesta i njihovo kreiranje nego u samo očuvanje radnih mjesta”, kazao je te dodao da se još nije razgovaralo tko bi imao prava na potpore.

“Vidjet ćemo hoćemo li za kolovoz razgovarati jer smatramo da u ovom trenutku gotovo svi mogu neometano raditi, ostvarivati poslovnu aktivnost, ali svakako ćemo nakon godišnjih odmora, sad kada smo se vratili, razgovarati i s HUP-om i sindikatima kao socijalnim partnerima da vidimo koja su njihova stajališta i donijeti odluku najbolju za sve”, kazao je.

Ministar je komentirao i covid potvrde kao kriterij za dobivanje potpora.

“U pregovorima smo posljednjim s poslodavcima definirali kriterije da oni koji imaju broj covid potvrda do 70 posto i više do 70 posto, stimulirajući one koji su imali već broj covid potvrda i moglo se vidjeti tih dana da se povećao broj cijepljenih građana, odnosno svih dogovornih koji su željeli zadržati potpore. Imamo manji pad prihoda nego su neki očekivali, s druge strane imam mogućnosti korištenja ovisno o broju potpora i na inteligentan način ćemo koristiti cijepljenje kao element u samim potporama. Uvijek postoji mogućnost zlouporabe potpora. To je postojala mogućnost i ranije. Ono što moramo biti svi odgovorni prema svima nama i ja očekujem takvu odgovornost i kod poslodavaca. Htjeli smo postići da covid potvrda bude glavni element za zaštitu klijenata, radnika i poslodavcima za njihovu poslovnu aktivnost, ali da bude jedan od elemenata dokazivanja i pokazivanja odgovornosti prema svima koji su 17 mjeseci izdvajali sredstva u državni proračun kako bi se iz njega putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje financirali plaće onih koji iz objektivnih razloga nisu mogli raditi”, kazao je Aladrović. Ministar je odgovorio i je li testiranje umjesto cijepljenja zlouporaba covid potvrda.

“Intencija je bila povećanje broja procijepljenih, da pružimo sigurnost i to je bila naša bazična postavka. Ukoliko će netko kratak period koristiti covid potvrdu samim testiranjem, an taj način će pokušati izigrati povjerenje Vlade i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje”, kazao je.

Komentirao je i podržava li odluku ministra finacnija Zdravka Marića da ne otkrije ime čovjeka na čijoj je jahti ljetovao.

“Kolega je rekao sve o tom pitanju koje za mene nije krucijalno. Siguran sam da će reći sve što bude smatrao potrebnim po pitanju ovog slučaja. Što se tiče darova, jasno su definirani. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa svoj posao radi ažurno i siguran sam da se ne samo ja već i ostali članovi Vlade pridržavamo obveza koje imamo kao državni dužnosnici po tom pitanju. Tome pridajemo veliku pažnju i ne dovodimo se u situacije koje ne bi bile dobre za naše društvo i slale pogrešnu poruku”, kazao je Aladrović.

