Zvonku Horvatu Zlatna plaketa Grada Virovitice za iznimnu upornost i izdržljivost te razvoj gospodarstva

Prije četiri godine Zvonko Horvat iz Podgorja stradao je tijekom jesenskih radova u polju. U nesreći mu je berač kukuruza zahvatio obje noge i desnu ruku, no unatoč svim nedaćama Zvonko se nije predavao.

Nakon tog nemilog događaja, bolnice, oporavka i vremena koje je trebalo proći do prilagodbe, ljeto 2018. konačno je bilo vrijeme za sreću u obitelji Horvat. Nakon što je Zvonko do tada čekao čak 184 dana da bi dobio probne proteze i nakon još 70-ak dana koliko mu je trebalo da ih u potpunosti svlada, on je prohodao. Mnogi su mislili da je nemoguće, ali ovaj hrabri i uporni čovjek sve ih je razuvjerio.

Vrijeme je prolazilo, Zvonko je napredovao iz dana u dan, te se uz pomoć niza dobrih ljudi s vremenom vratio svom poslu. Vlasnik je automehaničarske radionice i vučne službe te trenutno zapošljava pet osoba, od kojih su tri osobe s invaliditetom.

– Unatoč nesreći odlučio sam se vratiti poslu jer mi je bilo teško dati u najam nešto u što sam uložio toliko truda. Nastavio sam dalje i za to dobio podršku sa svih strana. Naučio sam raditi i drukčije ne bih niti mogao. Naručujem dijelove, dogovaram poslove, dajem savjete svojim dečkima. Snalazim se i nastojim iskoristiti sve ono dobro što život pruža – rekao nam je Zvonko početkom ove godine kada smo ga posjetili u njegovoj radionici.

NEDAVNO PROŠIRIO RADIONICU

Prije nekoliko mjeseci posvetio se proširenju svog posla. Uz pomoć virovitičke Gradske uprave i Razvojne agencije VTA prijavio se na natječaj Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kojim mu je dodijeljeno 600 tisuća kuna za proširenje radionice.

– Dobivenim novcem kupljena je oprema s kojom se vozila mogu kompletno pripremiti za tehnički pregled: ispitivanje amortizera, ispitivanje kočnica, optika, špur, dijagnostika za eko test, namještanje visine farova…

Cilj mi je da korisnici sve mogu obaviti na jednom mjestu te sigurno otići na tehnički pregled. Zahvalio bih svima koji su mi pomogli prilikom pripreme dokumentacije te u izgradnji i opremanju radionice, među kojima su gradonačelnik Ivica Kirin, Gradska uprava, Razvojna agencija VTA, Božidar Sabo, Ivan Kunkić, Ivica Gerić i brojni dobavljači, jednostavno nigdje nisam odbijen – rekao je Zvonko.

AKO SAM MOGAO JA, MOŽETE I VI

Kao što je vidljivo iz priloženog, bez obzira na cjelokupnu situaciju Zvonko se nije predavao, a to je dovelo do velikog priznanja i od strane Grada Virovitice. Naime, Zvonku je u povodu proslave Dana grada – Rokova uručeno javno priznanje, odnosno Zlatna plaketa „Grb grada Virovitice“ za iznimnu upornost i izdržljivost te razvoj gospodarstva.

– Poziv gradonačelnika Ivice Kirina i saznanje da sam dobitnik Zlatne plakete neopisivo me iznenadilo i obradovalo. Nije mi bilo ni na kraj pameti da bih upravo ja mogao dobiti jednu takvu nagradu. Iskreno me je to ganulo, posebice jer je ta odluka jednoglasno prihvaćena.

Ne znam što bih više rekao, osim obećati da ću i dalje raditi ovako naporno kao i do sada, javljat ću se na natječaje kako bih još više proširio svoje poslovanje i kako bih mogao raditi još i više, to mi je najveća nagrada i najveće zadovoljstvo. Želio bih ovom prilikom zahvaliti i supruzi te svim bližnjima koji su bili uz mene, jer bez njih ništa ovo ne bi bilo moguće. Idemo dalje iz dana u dan, nema stajanja. Nastojat ću svojim ponašanjem biti primjer i drugima kojima možda u nekim trenucima dođe teško, jer je i sada tako. Reći ću im samo jedno – ako sam mogao ja, možete i vi – zadovoljno je zaključio Zvonko.

(www.icv.hr, mr)