3. ŽNL ISTOK Nekompletni Slavonac teško stradao u Orešcu, domaćin postigli čak 25 pogodaka: Vaška protiv Meljana stigla do prve ovosezonske pobjede

Proteklog vikenda županijski trećeligaši odigrali su susrete 3. kola.

Slavonac iz Novaka na gostovanje u Orešac otputovao je u nekompletnom sastavu, a utakmicu su započeli s devet igrača na terenu. Sve je to pomoglo domaćoj momčadi da dođe do jedne od najuvjerljivijih pobjeda u drugom rangu županijskog nogometa, postigli su čak 25 zgoditaka, a i gosti su uspjeli postići počasni pogodak. Čak šest golova postigao je Ivan Jugović, Roberto Lukinić u strijelce se upisao četiri puta, Matej Nemet, Nikola Ivanović i Filip Kojadin postigli su po tri pogotka, Domagoj Marek matirao je Sinišu Klementa dva puta, dok su po jednom mrežu pogađali Damir Litrić i Dražen Borbaš. Preostali pogodak bio je autogol Kristijana Kuzmana, dok je jedini gol za goste postigao Toni Nikolaus. Dodajmo kako su gosti od 39. do 56. minute igrali s osam igrača. Igru je zbog ozljede napustio Alen Nikolaus, a sastavu se kasnije priključio Franjo Brekalo.

Utakmicu su s devet igrača odigrali i Meljani koji su gostovali u Vaškoj, ali ta je utakmica završila sa ”samo” četiri pogotka. Dejan Janže doveo je domaću momčad u prednost nakon sedam minuta igre, dok je u 12. i 34. Vjekoslava Hesa matirao Nenad Matišić za 3:0 nakon prvih 45. minuta. Isti je igrač postigao i posljednji pogodak na utakmici koji je tako kompletirao svoj ”hat-trick”, a svojoj momčadi osigurao uvjerljivu pobjedu.

Najzanimljivije je bilo u Jugovom Polju gdje su Plavi ugostili Kozice. Krunoslav Pipić postigao je prvi pogodak za domaćina u 15. minuti, a dvama golovima Željka Gojmerca stigli su do sigurne prednosti od 3:0. Ipak, gosti se nisu predavali te su do kraja poluvremena smanjili na 3:1 golom Vedrana Rončevića. U 59. minuti zgoditkom Marjana Ostrogonca Kozice su se u potpunosti vratile u susret, no do kraja utakmice promjene rezultata nije bilo. Plavi su tako stigli do druge pobjede iz isto toliko odigranih susreta.

Prvu poziciju trenutno drži Orešac sa 6 bodova zahvaljujući najboljoj gol razlici, a iza njih se nalaze Plavi s isto toliko bodova, ali i utakmicom manje. Slavonac iz Novaka trenutno je na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice s jednim osvojenim bodom.

(www.icv.hr, mra)