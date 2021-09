EHF EUROPA LIGA “Gromovi s Krndije” love šest zgoditaka zaostatka iz Danske, Tamše: Neće biti jednostavno, ali siguran sam da možemo proći dalje

U prvoj izlučnoj utakmici za plasman u grupnu fazu EHF Europa lige našički NEXE izgubio je na gostovanju u danskom Silkeborgu od domaćeg Bjerringbro-Silkeborga rezultatom 33:27.

Uzvratna utakmica igra se u našičkoj sportskoj dvorani Osnovne škole Kralja Tomislava, a ista je na rasporedu danas (utorak) od 18:45 sati.

Kako bi se što bolje pripremili za spomenutu utakmicu Našičani su odgodili susret Paket 24 premijer lige u Sesvetama koja se trebala igrati protekle subote, 25. rujna.

Cilj “Gromova s Krndije” je dostići zaostatak s gostovanja iz Danske i ponovno se plasirati u grupnu fazu EHF Europa lige.

– Dobro smo se pripremili, dobro ih proanalizirali nekoliko puta i siguran sam da možemo proći dalje jer u Danskoj nismo odigrali dobro. Također, iz osobnog igračkog i trenerskog iskustva znam da ako se od prve minute postavimo čvrsto i odlučno prema Dancima, vrlo brzo bi voda trebala krenuti na naš mlin. No, prvi preduvjet da bi se to i dogodilo na terenu je da ispoštujemo sve što se budemo dogovorili i da odigramo oštro i beskompromisno u obrani, moramo ubrzati tranziciju i iskoristiti sve prilike koje budemo sami stvorili, ali i one koje nam ponudi protivnik. Neće biti jednostavno, moramo proći super kvalitetnu momčad, ždrijeb nas nije mazio, ali na to nismo mogli utjecati. Nedostaje nam nekoliko vrlo važnih igrača, ali nema plakanja- između ostalog za portal RK NEXE-a u najavi utakmice izjavio je trener Branko Tamše.

Za ulazak u dvoranu potrebna je COVID putovnica ili važeći test, susret će biti prenošen na YouTube kanalu EHF-a.

(www.icv.hr, mš)