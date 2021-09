FOTO Pitomača postigla 20 pogodaka u Okrugljači, Alavanja “proslavio rođendan” zgodicima za No Limit protiv Suhopolja

U utorak, 31. kolovoza odigrane su četiri utakmice 1. kola Županijskog nogometnog kupa u konkurenciji pionira U-15.

Voćin je s 5:0 bio bolji od Škole nogometa Orahovica. Dva pogotka postigao je Karlo Lencić, a po jednog Mario Marinović, Franjo Tunić i Nikola Petrić.

Bilogora 1947. na svom terenu u Špišić Bukovici povela je u susretu s Bratstvom iz Gornjeg Bazja zgoditkom Tomislava Antolića, ali su gosti na kraju došli do uvjerljive pobjede od 5:1. Svih pet pogodaka za Bratstvo postigao je David Željko Mihelčić.

U Okrugljači je Pitomača s 20:0 pobijedila Školu nogometa Graničar Bušetina. Sedam zgoditka postigao je Karlo Filjak, pet Leon Jelušić, tri Borna Erdelji, dva Patrik Toth, a po jedan Ivan Kalenik, David Hampovčan i Karlo Karšić.

No Limit Tvin je na svom terenu bio bolji od Suhopolja rezultatom 2:0. Oba pogotka postigao je Leonnardo Alavanja, koji je na taj način proslavio svoj 14. rođendan. Do posljednjih desetak minuta domaća momčad je praktički sve svoje prilike realizirala, dok gosti nisu imali ozbiljnijih udarca na domaća vrata. Pred kraj igrači No Limita propustili su doći do još uvjerljivije pobjede.

Susret u Čačincima između Mladosti i Podravca iz Sopja nije odigran, jer gosti nisu doputovali.

Utakmice Mladost 1930. Čađavica – Slatina i Munja Veliki Rastovac – Papuk Orahovica igraju se u četvrtak, 2.rujna, dok je Virovitica slobodna u 1. kolu.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)