VREMENSKA PROGNOZA U tjednu pred nama uživamo u ljepšoj strani kasnog ljeta

Tjedan pred nama će obilježiti ugodno, ponegdje i vruće vrijeme. Sunčanih razdoblja neće nedostajati. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu kratkotrajnu maglu ili sumaglicu. Jutarnje temperature zraka od 10°C do 15°C. Najviše dnevne od 24°C do 28°C ili koji stupanj više tijekom subote i nedjelje. Ponegdje i vrućih 30°C. Vjetar slab do umjeren pretežno sjeveroistočnih i istočnih smjerova. UV- indeks umjeren i visok.

U drugoj polovici rujna povećava se vjerojatnost za nestabilniji, primjenjiviji i postupno hladniji vremenski period. Iskoristite stabilne, suhe i ugodne kasnoljetne dane koji su pred nama za obavljanje radova na otvorenom i ostale aktivnosti koje iziskuju lijepo vrijeme.

(www.icv.hr, kp)