Završena izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac: Zahvaljujući novoj cesti kamionima i strojevima olakšan put do pogona

Završeni su radovi na izgradnji nove komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac, jednoj od ukupno šest aktivnih Poduzetničkih zona u gradu Virovitici, a koja se proteže na 7,5 hektara. Osnovana je prije 15 godina s ciljem da se u nju smjeste proizvodne i prerađivačke djelatnosti, koje zbog svog radnog okruženja nisu pogodne za smještaj u zone unutar grada. Danas ondje posluje 8 poduzetnika, s ukupno 179 zaposlenih. Rastom broja investitora, iz godine u godinu rasla je i potreba za novom komunalnom infrastrukturom. Zato je u lipnju 2019. godine gradonačelnik Ivica Kirin potpisao ugovor s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, kojim je Gradu Virovitici odobren projekt „Izgradnje ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac“. Radove u vrijednosti 4.341.490,68 kuna izvele su Ceste d.d. Bjelovar, a za stručni nadzor u vrijednosti od 120.375 kuna bila je zadužena tvrtka CIP d.o.o. iz Virovitice. Bespovratna EU sredstva iz Europskih investicijskih i strukturnih fondova za ovaj projekt iznosila su 3.148.263,61 kuna, dok je ostatak sufinancirao Grad Virovitica.

– Projekt je izradila Razvojna agencija VTA, a realizacijom projekta izgradila se nova komunalna infrastruktura u zoni, što uključuje pristupne ceste s pješačkim stazama, vodoopskrbnu mrežu, mješovitu kanalizaciju, plinovod, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te javnu rasvjetu. Cilj samog projekta bio je poboljšati kvalitetu i dostupnost poduzetničke infrastrukture, što je osnova za privlačenje novih investitora i stvaranje novih poduzetničkih mogućnosti. Zona je, naime, prepoznata od strane ulagača, kojima Grad, uz povoljnu cijenu zemljišta i druge olakšice, nastoji osigurati i kvalitetnu komunalnu infrastrukturu potrebnu za poslovanje – ističe Sanja Kirin, dipl.ing., voditeljica Odsjeka za gospodarstvo pri Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo grada Virovitice.

Prvi stanar zone bila je tadašnja Zadruga branitelja koja se bavila poljoprivrednom djelatnošću. Potom su počele stizati tvrtke i obrti koji se bave preradom drva. Uskoro su na isto područje stigli i poduzetnici iz stambenog dijela prigradskog naselja (Šumarstvo Jerbić), koji je uz kupovinu zemljišta po poticajnim uvjetima značajno proširio svoju djelatnost. U postojećim objektima koji su se nalazili u Zoni, uz značajna ulaganja, svoje mjesto je pronašla i tvrtka Venita d.o.o. koja se bavi proizvodnjom odjeće, a koje je kroz godine također proširivala svoje kapacitete. Rasle su tako i potrebe za novim ulaganjima.

– Svakim novim ulaganjem poput ovog Grad investitorima želi omogućiti kvalitetnu infrastrukturu, povećati broj poduzetnika koji posluju u zoni te tako pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta i održivom razvoju gospodarstva grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije. Završetkom ove investicije planiramo nastavak, odnosno spoj do glavne ceste, a potom i nastavak prema proširenju Poduzetničke zone Antunovac – najavila je S. Kirin iz Odsjeka za gospodarstvo.

VAŽNOST BIOMASE

Najveći investitor koji se odlučio na otvorenje pogona u Poduzetničkoj zoni Antunovac je A.M.S.- BIOMASA d.o.o. iz Darde. Uz ovo poduzeće, koje je danas zapošljava 65 zaposlenika samo u Virovitici, zajedno s povezanim društvima jedan je od tržišnih lidera u drvoprerađivačkoj industriji s više od 300 partnera u cijeloj regiji te svoje proizvode izvozi po cijelom svijetu. Uz tvrtku A.M.S.-BIOMASA d.o.o. svoj pogon izgradila je i povezana tvrtka A&A BIOENERGY VIRO d.o.o., koja je krajem 2019. godine otvorila Kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu 3 MW Virovitica. Ta tvrtka danas je po mnogočemu pozitivan primjer uspješnih investicija vezanih uz obnovljive izvore energije.

Viroviticu su odabrali zbog povoljnih uvjeta ulaganja po kojima su zemljište vrijedno više od 1,2 milijuna kuna zahvaljujući olakšicama dobili po cijeni od 120.000 kuna. Te dvije tvrtke koje su u izgradnju, opremanje i povećanje kapaciteta dosad uložile više od 185 milijuna kuna u pogonima u Zoni Antunovac zapošljavaju danas više od 70 djelatnika. Osim što drvo za ogrjev izvoze na područje Europe i Bliskog Istoka, piljenu građu izvoze na područje Europe, Bliskog Istoka ali i na Daleki Istok (Kina, Vijetnam, Japan), a od drvnog ostataka proizvode drvnu sječku koju u Kogeneraciji koriste za proizvodnju električne i toplinske energije. -Od ukupno proizvedene električne energije u Kogeneraciji za vlastite potrebe koristimo otprilike 500 kW, dok 3 MW neto ide u mrežu.

Proizvedenu toplinsku energiju prodajemo tvrtki A.M.S.-BIOMASA d.o.o. koja ju koristi za sušenje drvne sječke, piljene građe i cijepanog ogrjevnog drveta. Pepeo koji nastane, obzirom da je od kemijski netretiranog drva, prodajemo lokalnim OPG-ovi koji ga, kao anorganski poboljšivač tla, koriste za podizanje kvalitete tla za poljoprivrednu proizvodnju. Svake godine ulažemo u nove strojeve i opremu zahvaljujući i sredstvima iz EU fondova te povećavamo broj zaposlenika, a samim time i kapacitete proizvodnje. Cilj kojem težimo je da se od drva kao sirovine u budućnosti sve maksimalno iskoristi odnosno da uopće nema ostatka obzirom da se isti, kao obnovljivi izvor energije (jer je prirodni prirast šuma u Hrvatskoj veći od količine drva koje se posječe), može koristiti kao gorivo za rad Kogeneracijskog postrojenja, a pepeo koji nastane u proizvodnji energije kasnije se može iskoristiti za potrebe poljoprivredne proizvodnje – ističe Dejan Rusmirović, nekad voditelj projekta izgradnje kogeneracijskog postrojenja, a danas govori u ime vlasnika tvrtki A.M.S.-BIOMASA d.o.o. sa sjedištem u Dardi i ARAGO Zrt., investicijskog fonda iz Mađarske.

Viroviticu su ove tvrtke odabrale i zbog blizine sirovine, ali ponajviše zbog kvalitetnih uvjeta koje je Gradska uprava nudi investitorima, kaže. Tako povoljne nisu našli nigdje u Hrvatskoj.

-Grad Virovitica, uz povoljnu cijenu zemljišta za izgradnju pogona, pokazao nam se kao iznimno dobar partner na čiju pomoć u svakom trenutku možemo računati. Od savjeta i suradnje do ishođenja dozvola pa čak i do pronalaženja potencijalnih poslovnih partnera čitava Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Ivicom Kirinom uvijek nam je bila na raspolaganju. Iznimno smo zadovoljni i svim uvjetima koje smo kao investitori ostvarili u Virovitici, a tu osobito moram naglasiti posljednju investiciju Grada Virovitice u nove ceste, nogostupe i ostalu komunalnu infrastrukturu u Zoni Antunovac koja nama kao drvoprerađivačima jako puno znači budući da susjednim tvrtkama i nama svakodnevno dolazi i odlazi jako puno kamiona, pa su nam nove prometnice podigle kvalitetu rada i olakšale poslovanje što je jedan veliki plus za sve koji žele doći raditi u ovu Zonu – ističe Dejan Rusmirović.