2. ŽNL ISTOK Dinamo i DOŠK uvjerljivi u susretima 7. kola: Zrinski zahvaljujući pobjedi u Čađavačkom Lugu ostao na vodećoj poziciji

Proteklog vikenda odigrani su susreti 7. kola 2. ŽNL Istok.

Zrinski iz Nove Bukovice i nakon ovog kola ostao je na vodećoj poziciji zahvaljujući pobjedi u Čađavačkom Lugu gdje ih je ugostila Krčevina, pretposljednja momčad prvenstva. Gosti su do prednosti stigli nakon osam minute preko Tomislava Kurtića, no do isteka prvih 45 minuta Krčevina je uspjela doći do izjednačenja. Strijelac za 1:1 bio je Matija Dunković u 37. minuti utakmice. Franko Šterl u 66. osigurava novu prednost Zrinskom iz kaznenog udarca, dok je konačnih 3:1 postavio Antonio Prpić tri minute kasnije.

Josipovački Dinamo je u Novoj Šarovki s uvjerljivih 5:0 ispratio Ćeralije. U svega tri minute, od 29. do 32., Dejan Mioljević sa svoja je dva pogotka doveo Dinamo u prednost što je ujedno bio rezultat prvog poluvremena. Na 3:0 u 52. povisuje Ante Džavić, Mioljević je još jednom pogodio mrežu za 4:0, dok je konačan rezultat postavio Darijo Gracek tri minute prije kraja.

Munja je, također u Novoj Šarovki, slavila protiv domaćeg Standarda s minimalnih 2:1. Gosti su poveli u 36. minuti utakmice preko Srećka Jelena, na 2:0 u 62. povisuje Josip Vida, dok je jedini strijelac za Standard u ovom susretu bio Toni Hrgetić.

Najefikasniji u ovom kolu bio je dolački DOŠK koji je postigao sedam pogodaka u susretu protiv čađavačke Mladosti. Luka Zeman doveo je domaći sastav u vodstvo u 19. minuti, a samo tri minute kasnije na 2:0 povisuje Marijan Velić. Ubrzo nakon drugog primljenog pogotka Mladost smanjuje preko Karla Cara, no veselje nije dugo trajalo. U 33. minuti nova dva gola prednosti DOŠK-u donosi Marin Velić, a do kraja prvog poluvremena Marijan Velić svojim drugim golom povisuje rezultat na 4:1. Zeman je, također svojim drugim golom, donio prednost od 5:1 na samom otvaranju drugog poluvremena, igrala se 46. minuta, Marijan Velić do kraja se utakmice još dva puta upisao u strijelce za visokih 7:1, dok je poraz ublažio Andrej Puškadija minutu prije kraja susreta.

U posljednjem susretu kola Mladost je u Bakiću poražena od Grabića s 3:0. Svi golovi ”pali” su u drugom poluvremenu. Za 1:0 pogodio je Mihael Tomašević u 64., u 67. rezultat mijenja Alen Alilović, dok je za konačnih 3:0, u 77. minuti, siguran izvođač kaznenog udarca bio Matko Filipović.

Zrinski je i dalje na vrhu skupine Istok s 18 bodova, dva više od drugoplasiranog DOŠK-a. Treći je josipovački Dinamo s 14 bodova, po 13 imaju Munja i Standard, dok je posljednja Mladost iz Bakića.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, D. Fišli)