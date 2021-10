3. HNL SJEVER Nova ‘poslastica’ za ljubitelje nogometa: Sve je spremno za veliki županijski derbi, u Orahovici se sastaju Papuk i Virovitica

Sve je spremno za veliki županijski derbi u sklopu 11. prvenstvenog kola 3. HNL Sjever. U Orahovici će snage odmjeriti domaći Papuk i Virovitica. Iako je Virovitica slabije ušla u ovu sezonu, trener Papuka Martin Majdenić i njegova kompletna ekipa maksimalno respektiraju svog subotnjeg protivnika.

-Utakmice s Viroviticom uvijek su najveći izazov, kako nama s njima, tako i njima s nama. Loše su krenuli u ovu sezonu, ali nama su uvijek neugodan protivnik i mi ih maksimalno respektiramo. Prije svega, mi gledamo samo sebe i svoju igru, u dobrom smo zamahu, igramo dobro i sve zapravo ovisi o nama. Moramo biti fokusirani, maksimalno ‘unutra’, borbeni i jedinstveni i siguran sam da će tako i biti, a kad je tako, tada smo najjači i tada pobjeđujemo. Najvažnije je da smo gotovo kompletni, izuzev ‘pocrvenjelog’ Davida Podboja, svi su zdravi i spremni, a vratio se nakon ozljede i Zvonimir Špoljarić. Pozivam sve ljubitelje nogometa, a posebno naše navijače da dođu i da nas podrže. Na domaćem terenu moramo potvrđivati dobre gostujuće partije jer samo nas to gura prema vrhu – rekao je Majdenić uoči subotnjeg derbija.

Enigma za svaku obranu u ligi, pa tako i za onu virovitičku, zasigurno će biti ‘neuhvatljivi’ Marin Čavić.

-Mi i Virovitica se jako dobro poznajemo, znamo ‘sve’ jedni o drugima i to neće biti iznenađenja. Kao i uvijek mi želimo sva tri boda, trenutno smo u boljoj formi, no to ništa ne znači dok se ne pokaže na terenu. Naša ovosezonska momčad ima jednu posebnu kemiju i snagu i vjerujem kako će to doći u subotu do izražaja – dodao je Čavić.

U desetom kolu nogometaši Virovitice su, nakon odlične igre, poraženi na svom terenu od favoriziranog Radnika iz Križevaca u posljednjim minutama utakmice pogotkom iz kaznenog udarca.

-Papuk je bodovno puno bolji od nas. Sigurno ih krasi borbenost i snaga, posebno na domaćem terenu. Mi tamo nemamo što izgubiti, imamo samo jedan bod i svaki osvojeni bod puno nam znači. Svi se međusobno dobro poznajemo i rezultatski može biti svega. Idemo ih pokušati iznenaditi. To su po rangu dva najkvalitetnija kluba u našoj županiji, to je županijski derbi, a u derbijima nema favorita. Pokušat ćemo iznenaditi Papukovce i doći do pozitivnog rezultata – optimizmom na utakmicu gleda trener Virovitice Krešimir Crvenka.

U virovitičkim redovima nema kažnjenih igrača, kao ni onih bolesnih, pa se nadaju da se do subotnjeg derbija stanje neće promijeniti, kako bi u kompletnom sastavu mogli istrčati na orahovački travnjak.

Orahovčani se uoči ovog susreta nalaze u ‘zlatnoj sredini’ s četiri pobjede, dva poraza i četiri remija (16 bodova), dok je virovitička momčad na samom začelju s devet poraza i jednim remijem. Papuk bi trijumfom u ovom susretu uhvatio priključak s momčadima iz samog vrha. S druge strane, prva ovosezonska pobjeda Virovitici bi ‘ponudila’ mogućnost da se bodovno izjednači s pretposljednjim Rudarom.

Sve u svemu, gledatelje čeka zanimljiva i vjerujemo neizvjesna utakmica do posljednjeg zvižduka glavnog suca Dine Sabljića, kojem će pomoćnici biti imenjaci, Ivan Iveljić i Ivan Huđ.

3. HNL Sjever, 11. kolo – subota, 30. listopada u 14 sati

Bjelovar – Mladost Ždralovi

Podravac Virje – Rudar Mursko Središće

Radnik Križevci – Koprivnica

Međimurje – Podravina Ludbreg

Polet SMnM – Varteks Varaždin

Papuk Orahovica – Virovitica

(www.icv.hr, vg, mš, foto: M. Rođak)