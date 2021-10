3. ŽNL ZAPAD Omladinac minimalno slavio u Turanovcu, Sloga i No Limit TVIN podijelili bodove u Dugom Selu

Proteklog su vikenda odigrani susreti petog kola 3. županijske nogometne lige u skupini Zapad.

Najefikasnija utakmica odigrana je u Turnašici gdje je istoimena domaća momčad slavila protiv Stare Brezovice. U utakmici punoj preokreta prvi su do prednosti stigli domaći nogometaši koji su već nakon pet minuta poveli golom Hrvoja Kovača, dok je samo dvije minute kasnije Filip Radić izjednačio rezultat. Radić je do kraja prvog poluvremena još jednom poentirao, vratara Jantola svladao je u 26. minuti, a ujedno je to bio konačan rezultat prvog poluvremena. Turnašica je u drugom poluvremenu dodatno podignula ritam svoje igre što je rezultiralo novim pogotkom. U 66. minuti prvo je na 2:2 izjednačio Andrej Abramović, tri minute kasnije novo vodstvo donio im je Ivan Plivalić, dok je deset minuta prije kraja četvrti pogodak za domaću momčad postigao Bernard Blažinčić. Utakmicu je zaključio Radić svojim trećim golom u 83. minuti za konačnih 4:3.

No Limit TVIN ispustio je dva gola prednosti koju su svojim golovima donijeli Damir Filipović i Josip Điketa. Vratara Bakića Filipović je matirao u 25. minuti, Điketa je povisio u 36. minuti, dok je minutu prije odlaska na odmor smanjio ponajbolji domaći igrač Ronald Jagica. Novi pogodak pao je nekoliko minuta nakon što se krenulo s igrom u drugom dijelu, Jagica je još jednom poslao loptu iza leđa mladog Juga, no iako je do kraja ostalo još puno vremena, novih promjena što se rezultata tiče nije bilo.

Omladinac je zahvaljujući minimalnoj pobjedi u Turanovcu privremeno zasjeo na prvo mjesto s 10 bodova, a jedini pogodak na tom je susretu postigao je Marko Šandrk u 62. minuti utakmice. Dodajmo kako je Turanovac od 47. minute igrao s igračem manje, budući da je zbog ozljede igru napustio Stjepan Stubičar.

Posljednju utakmicu kola trebali su u Bačevcu odigrati domaća Brana i Aršanj, no utakmica je registrirana u korist gostiju rezultatom 3:0 budući da Brana nije imala dovoljno igrača za početak utakmice. Aršanj će se tako vrlo brzo vratiti na čelnu poziciju, a u tri odigrane i jednu neodigranu utakmicu, ‘skupili’ su maksimalnih 12 bodova.

(www.icv.hr, mra, foto: T. Szabo)