DAN DARIVATELJA KRVI U Virovitici uručene zahvalnice za plemenitost i humanost, Marijan Ratajec 100 puta darovao krv

Danas (ponedjeljak), 25. listopada obilježava se Dan dobrovoljnih darivatelja krvi. Tim su povodom u prostorijama Dnevnog boravka Gradskog društva Crvenog križa Virovitica, svečano uručene zahvalnice darivateljicama i darivateljima koji su krv dali 35, 50, 75 i 100 puta.

Okupljene su dočekali i pozdravili gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Virovitica Željka Grahovac, dr. Ljiljana Kucljak Šušak, specijalistica transfuzijske medicine te stručni suradnik za dobrovoljno darivanje krvi, prvu pomoć i rad s mladima u GDCK Virovitica Dražen Jendrašić.

– Ove godine imamo tedenciju, unatoč Covidu, rasta broja darivatelja, ali i povećanje broja darivateljica – naglasila je na početku ravnateljica GDCK Virovitica Željka Grahovac.

– Početkom ove školske godine u suradnji sa županijskim Upravnim odjelom za obrazovanje i demografiju pokrenuli smo aktivnost da u kurikulum u četvrte razrede srednje škole uđe i tema o važnosti darivanja krvi. Dobili smo povratnu informaciju da se svih šest srednjih škola opredijelilo za to, ravnatelji su se založili i mi ćemo već u ovoj školskoj godini odraditi ovu jako važnu temu te time pokrenuti dodatne aktivnosti na promoviranju važnosti darivanja krvi – istaknula je ravnateljica Grahovac.

Da je darivanje krvi važno svojim djelom pokazuju današnji nagrađeni višestruki darivatelji. Njih 23 dobilo je zahvalnice i zahvalu na velikoj nesebičnosti, humanosti i plemenitosti koja spašava živote.

– Danas smo dobili jednog novog člana Kluba 100+, Marijana Ratajca koji je 19. član Kluba. Do današnjeg dana smo prikupili 1.341 dozu krvi, a sutra već imamo novu akciju na koju očekujemo da će se odazvati minimalno 50 darivatelja. Moram istaknuti i da smo sveukupno imali čak 61 darivatelja koji su po prvi puta darovali krv, što je velika stvar jer je izuzetno važno imati nove ljude koji su spremni darivati krv da bi pomogli u spašavanju života – rekao je Dražen Jendrašić, stručni suradnik za dobrovoljno darivanje krvi, prvu pomoć i rad s mladima.

Darovana krv je transfuzija ljubavi plemenitih ljudi koja spašava ljudske živote, a Marijan Ratajec učinio je to 100 puta.

– Krenuo sam darivati krv davne 1976. godine i to je bilo slučajno. Naime, prijateljeva majka je trebala krv pa sam htio pomoći. Moja krv je odgovarala i od tada je krenulo, nastavio sam do dana današnjeg darivati krv. Zadovoljstvo mi je što mogu pomoći i da na ovakav način spašavam živote. Svi koji se možda premišljaju bi li dali krv, neka se ne boje i to učine. Zaista nije ništa strašno, a s tim činom nekome zaista pomažete – rekao je Marijan Ratajec.

Zahvalnice darivateljima uručio je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin te svima čestitao.

– Dan dobrovoljnih darivatelja krvi je jedan od najvažnijih dana u našem gradu. Hvala svim darivateljima na njihovoj nesebičnosti i humanosti, zaista zaslužuju respekt. Isto tako ovo je prilika da pozovem sve svoje sugrađane da tko god može i ima priliku, da daruje krv jer će ta krv sutra pomoći možda i nekome od vaših najbližih. Darivanje krvi je nešto najviše što čovjek može dati od sebe – istaknuo je gradonačelnik Kirin.

Zahvalnicu i brončani znak za 35 davanja krvi dobila je Mirela Foret. Zahvalnicu i brončani znak za 50 darivanja krvi dobili su: Goran Viljevac, Danijel Brešćanski, Davor Hodak, Siniša Kocijan, Siniša Kovač, Dražen Rođak, Željko Vukoja, Ivo Starčević i Igor Uremović. Zahvalnicu i srebrni znak za 75 darivanja krvi dobili su: Zvonko Moslavac, Denis Puši. Zahvalnicu i zlatni znak za 100 darivanja krvi dobio je Marijan Ratajec.

