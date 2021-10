FOTO Prvog dana 3. Bubamara kupa dvostruko slavlje malih Suhopoljčana: Doznajte najbolje igrače, strijelce i vratare u uzrastima U-9 i U-13

Na stadionu Školski vrt u Gornjem Bazju povodom Dana općine Lukač, u organizaciji Škole nogometa općine Lukač – Bratstvo Gornje Bazje, u subotu, 9. listopada odigran je prvi dio 3. Bubamara kupa. Odigrane su utakmice u uzrastima U–9 i U-13. U obje konkurencije nastupilo je po četiri ekipe, a igralo se jednostrukim liga sustavom.

U mlađem uzrastu bilo je dosta uzbuđenja, pa se pobjednik dobio tek nakon izvođenja penala. Mali igrači iz Suhopolja u tome su bili uspješniji od domaće ekipe. U starijem uzrastu naslov je također odnijela ekipa iz Suhopolja.

Pehare svim ekipama podijelilo je načelnik općine Lukač i član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza Đuro Bukvić, a medalje najboljim pojedincima podijelio je predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik Škole nogometa općine Lukač Tomislav Živković.

U nedjelju, 10. listopada igraju se turniru u uzrastima U-11 i U-15.

Rezultati:

U–9:

Bratstvo – Graničar Đurđevac 2:0

Suhopolje – No Limit TVIN 6:0

Bratstvo – Suhopolje 1:1 – nakon penala 1:3

Graničar Đurđevac – No Limit TVIN 1:2

Bratstvo – NO Limit TVIN 3:1

Graničar Đurđevac – Suhopolje 1:3

Poredak:

1. Suhopolje – 7 bodova

2. Bratstvo – 7 bodova

3. No Limit TVIN – 3 boda

4. Graničar Đurđevac – bez bodova

Najbolji strijelac: Gabrijel Jurić (Bratstvo)

Najbolji vratar: Filip Grdić (Suhopolje)

Najbolji igrač: Dino Ljušaj (Suhopolje)

U–13:

Bratstvo – Pitomača 0:3

Suhopolje – No Limit TVIN 2:1

Bratstvo – Suhopolje 0:4

Pitomača – No Limit TVIN 3:1

Bratstvo – No Limit TVIN 0:5

Pitomača – Suhopolje 0:2

Poredak:

1. Suhopolje – 9 bodova

2. Pitomača – 6 bodova

3. No limit TVIN – 3 boda

4. Bratstvo – bez bodova

Najbolji strijelac: Mateo Jakupec (Pitomača)

Najbolji vratar: Ivan Zrno (Suhopolje)

Najbolji igrač: Josip Bilobrk (Suhopolje)

