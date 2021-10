Ivica Kirin i dalje na čelu Gradskog odbora HDZ-a grada Virovitice

Ivica Kirin ponovno je izabran za predsjednika Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice grada Virovitice na unutarstranačkim izborima koji su se održali 17. listopada.

– Čestitam svima izabranima i zahvaljujem svima onima koji su danas izašli na glasovanje. Što se tiče Gradskog odbora velikih promjena nema, a to je dokaz kontinuiteta rada Hrvatske demokratske zajednice. Naš politički program je naslonjen na velike projekte koji znače dizanje standarda i boljitak kako našeg grada, kao i cijele županije. Kada govorimo o gradu Virovitici, mi smo uvijek prije svih izbora iznosili konkretan program i projekte, govorili ljudima za što ćemo se politički zalagati te smo to i ostvarivali i na temelju toga uvijek dobivali povjerenje građana.

Ono što moram spomenuti i što me čini posebno ponosnim jest to da nam je u stranku nakon lokalnih izbora pristupio velik broj mladih visokoobrazovanih članova, što govori da se stranka pomlađuje i što je sigurno garancija da ćemo nastaviti obnašati vlast na ovom području i ostvarivati sve projekte koje smo građanima obećali. Također, koristim priliku da čestitam novoizabranom predsjedniku Županijske organizacije Igoru Androviću na vrlo odgovornoj funkciji koju je preuzeo. Isto tako želim se zahvaliti dosadašnjem predsjedniku Josipu Đakiću pod čijom smo palicom ostvarili velike rezultate. Sada je pred nama razdoblje u kojem su na raspolaganju velika sredstva iz Europske unije i da bi mogli ostvariti planirane projekte moramo imati političku stabilnost. Najveći projekt koji je pred nama je izgradnja brze ceste, ona je nama politički prioritet i rekli smo da od toga ne odustajemo. Rješavanjem tog projekta riješit ćemo i gospodarstvo i depopulaciju, sve one dugogodišnje probleme s kojima se ovaj kraj dugo bori – rekao je novi/stari predsjednik Gradske organizacije HDZ-a grada Virovitice Ivica Kirin.

Ivica Kirin je bio jedini kandidat za predsjednika Gradskog odbora HDZ-a, a za dopredsjednike su izabrani: Damir Marenić, Vlasta Honjek-Golinac i Tihana Harmund.

(hdz-virovitica.eu)