KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte “Petar Zecimir: Skok u avanturu”, “Obitelj Addams: Izlet” i “James Bond: Za smrt nema vremena”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

PETAR ZECIMIR: SKOK U AVANTURU – SINK

-animirani

Petak, 01.10. u 18:00

Subota, 02.10. u 18:00

Nedjelja, 03.10. u 18:00

Neko vrijeme je prošlo otkako su Petar Zecimir i Tomica zakopali ratnu sjekiru, barem prividno. Biba, Tomica i zečevi osnovali su improviziranu obitelj, ali unatoč svim nastojanjima, Petar nikako da se riješi svoje nestašne reputacije. Tražeći avanturu izvan sigurnosti vlastitog vrta, Zecimir otkriva cijeli novi svijet u kojemu se njegovi nestašluci cijene, ali u trenutku kada njegova obitelj odluči sve riskirati kako bi ga pronašla, Petar mora odlučiti kakav zec želi biti.

Cijena ulaznice: 20 kuna

OBITELJ ADDAMS 2: IZLET – SINK

-animirani

Petak, 08.10. u 18:00

Subota, 09.10. u 18:00

Nedjelja, 10.10. u 18:00

U prvom filmu prognani iz svoga grada, mladi bračni par Gomez i Morticia Addams sele u napuštenu ludnicu u New Jerseyju. Okruženi močvarom, sigurni i skriveni maglom na vrhu planine, osnuju obitelj. Trinaest godina njihova kći Wednesday ispituje svoju majku o svijetu izvan njihovog doma, no zabrinuta Morticia svaku njezinu znatiželju prekine strahujući od ponovnog prognanstva. Wednesday se pobuni i obitelj Addams se spusti u mali grad. Dočekani su s gađenjem i strahom i pitanje je vremena kada će se građani htjeti riješiti ove čudne obitelji. No, na kraju svih peripetija sve sretno završi i građani ih prihvate u svoj grad shvativši da su svi zapravo malo čudni. U novom nastavku priče obitelj Addams je prihvaćena od strane svojih sugrađana i žive sretno iznad močvare. Pugsley i Wednesday su u godinama kada je djeci zadnja stvar na pameti družiti se s svojom roditeljima, no Gomez ima rješenje – obitelj Addams odlazi na obiteljski odmor!

Cijena ulaznice: 25 kuna

ZA SMRT NEMA VREMENA

-akcija

Petak, 08.10. u 20:00

Subota, 09.10. u 20:00

Nedjelja, 10.10. u 20:00

Jedna od najdugovječnijih filmskih franšiza u povijesti filma dobiva nastavak jer se tajni agent James Bond vraća na veliko filmsko platno. Karizmatičnog agenta britanske tajne službe MI6, kodnog naziva 007, portretirat će Daniel Craig, što će mu biti peta uloga tajnog agenta. Bond je napustio aktivnu službu no njegova „penzija“ je kratkog vijeka. Dugogodišnji prijatelj iz CIA-e Felix Leiter od njega traži pomoć u borbi protiv misterioznog zločinca naoružanog opasnom novom tehnologijom. Snimanje novog filma odvijalo se na lokacijama u Londonu, Italiji, Jamajci te Norveškoj. Producenti filma izrazili su svoje zadovoljstvo činjenicom da se Bond vraća na Jamajku, na mjesto na kojem je Fleming stvorio legendarnog agenta.

Cijena ulaznice: 25 kuna

(POU Slatina)