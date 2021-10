Sandra Jadek i Dražen Šafar održali radionicu “Tradicionalne poslastice prezentirane na moderan način” kuharima 3. razreda Industrijsko-obrtničke škole Slatina

Međunarodni dan kuhara i slastičara ove se godine 20. listopada obilježava u sto država diljem svijeta. Tim povodom Industrijsko-obrtnička škola Slatina, u suradnji s Udrugom kuhara grada Slatine, organizirala je radionicu na temu ”Tradicionalne slastice prezentirane na moderan način”.

Radionica je održana u praktikumu kuhara Industrijsko-obrtničke škole Slatina na kojoj su sudjelovali učenici 3. razreda kuhara s mentoricom Blaženkom Kovač, a u goste su im došli predsjednik Udruge kuhara i slastičara grada Slatine Dražen Šafar, koji je ujedno i predstavnik Virovitičko-podravske županije u Hrvatskom kuharskom savezu, te dopredsjednica Udruge, slatinska ”kraljica” kolača, Sandra Jadek, koje je na početku pozdravio ravnatelj IOŠ-a Mladen Graovac.

Ova udruga, koja od prošle godine ima sjedište u Slatini, trenutačno broji 22 člana kojima se pridružilo i nekoliko kuhara amatera koji su se priključili njihovom radu te rado sudjeluju u svim aktivnostima udruge.

– Ovaj dan se i inače tradicionalno obilježava u našoj školi, a ove godine smo to htjeli podići na još jedan viši nivo suradnjom s našim slavnim kuharima, odnosno slastičarima iz Udruge kuhara i slastičara grada Slatine s kojima vrlo uspješno surađujemo već duže vrijeme na raznim drugim projektima. Ovo je bila još jedna prigoda da naši učenici prošire svoja znanja, ovoga puta uz naše slavne gastro majstore Dražena Šafara i Sandru Jadek- rekla je profesorica Blaženka Kovač.

Uvodno izlaganje o Međunarodnom danu kuhara i slastičara održao je Dražen Šafar te učenicima pojasnio kako se on obilježava diljem svijeta. Upoznao ih je i s općenitim informacijama o gastronomiji počevši od svjetskih kuhinja iz kojih je sve poteklo i kasnije razvijalo, osobito na ovom našem području, a edukacija je ovoga puta bila bazirana na slastičarstvu.

– Kada govorimo o gastronomiji, učenici su se složili da je francuska kuhinja najpoznatija, što i je, osobito što se tiče okusa, prezentacije, inovacija…, no u svijetu su trenutačno najistaknutiji Skandinavci. Naime, Norvežani su unazad 10-12 godina na svim olimpijadama i svjetskim prvenstvima odnijeli gotovo sve titule i oni su broj 1 što se tiče gastronomije – istaknuo je Šafar te dodao kako je Hrvatska uvijek negdje oko sredine.

– Mi smo još mlada kuhinja i moramo još puno raditi kao ekipa, no što se tiče pojedinaca, osobito u slastičarstvu i hladnoj kuhinji, uvijek smo blizu vrha. Tu smo dobri te nerijetko osvajamo broncu i srebro, i ne zaboravimo našu Sandru Jadek čiji su se uspjesi vinuli iznad svih granica – dodao je Šafar te se osvrnuo na budućnost mladih kuhara koji izlaze s tim pozivom iz škole.

– Situacija je neizvjesna, kako u svijetu tako i kod nas korona je učinila svoje. Potencijal ima perspektivu, ali svako dijete ima nešto u sebi što će tek trebati izgraditi nakon škole. Oni koji to shvaćaju ozbiljno, pred njima je još niz raznih edukacija i usavršavanja i moraju biti svjesni da će prvo dobrano morati zasukati rukave u nekoj kuhinji na svim mogućim poslovima da bi im se možda ukazala prilika raditi kao kuhari, s obzirom na trenutačnu situaciju s našom gastronomijom. Što se tiče naših restorana, još uvijek smo na nekakvom standardu, odnosno nivou bečke, à la carte i brze kuhinje i ne možemo prodavati neke prave stvari, što će se, nadam se, s vremenom promijeniti osobito kroz razvoj turizma. No to je stvar tržišta, a mi se i dalje možemo truditi i nadati nečemu boljem. U svakom slučaju zadovoljni smo kako su djeca prihvatila ovu edukaciju gdje je zainteresiranost bila velika, te se nadam daljnjoj uspješnoj suradnji, kako s Industrijsko-obrtničkom školom Slatina, tako i s ostalim srednjim školama koje u svom programu imaju smjer kuhara i slastičara, gdje planiramo nastaviti s ovakvim i sličnim edukacijama- zaključio je Šafar.

Na koji je način učenicima predstavljeno slastičarstvo na ovoj radionici, ispričala nam je slatinska slastičarka Sandra Jadek.

– Kako bi djeci ova edukacija bila bliska radili smo sve one tehnike s kojima su se upoznali na praksi. Tako smo radili prhko, biskvitno i lisnato tijesto, te kremu i razne dekoracije od ticino mase i voća, a bilo je tu i crtanja po tanjuru. Deserte smo radili prema tradicionalnoj recepturi, ali smo ih prezentirali na moderniji, inovativniji način, što znači da svaki tanjur ima više komponenti koje čine jednu cjelinu. U konačnici su prezentirani tako da svaki desert priča svoju priču. Učenici su pripremili voćne košarice, čokoladni kolač koji je dekoriran sa sladoledom i umakom od maline, te krempitu koja je servirana s više slojeva kora od lisnatog tijesta i kreme te zanimljivom dekoracijom koju su učenici sami izradili. Moram ih pohvaliti, jer su zaista dali mašti na volju, bilo je dosta kreativnih ideja tako da je ovo bila jedna vrlo uspješna radionica- rekla je Sandra Jadek koja je učenicima dala i niz savjeta u spravljanju slastica.

