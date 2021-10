MJESEC HRVATSKE KNJIGE Književnim susretom odana počast preminulom virovitičkom pjesniku Mirku Kovačeviću

U intimnoj i emotivnoj atmosferi, jučer (petak) je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održana književna tribina „Zagasite sretnosti“ u spomen na virovitičkog pjesnika, profesora, urednika te književnog i likovnog kritičara Mirka Kovačevića, koji je preminuo u travnju ove godine.

Okupljene, među kojima su bili i članovi obitelji pokojnog Mirka Kovačevića, je pozdravio ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz koji je istaknuo kako smatra da nije slučajnost što je ovaj zavičajni književnik rođen u Mjesecu hrvatske knjige, te da to ima duboke veze s njegovim životom i djelom.

– Danas smo ovdje kako bi mu odali počast, da bi mu zahvalili za sve ono što je u svom umjetničkom životu, kulturnom, pjesničkom, književnom, napravio. Vjerujem da ćemo to uspjeti zahvaljujući prvenstveno organizatorima, Zavičajnom društvu Virovitičana u Zagrebu, Ogranku Matice Hrvatske u Virovitici i nama u Knjižnici, jednako kao i suradnicima na ovoj književnoj tribini, institucijama, udrugama i pojedincima. Hvala vam. Osobito zahvaljujem profesorici Brainki Lainson, koja se strahovito angažirana na ovome i mojoj kolegici, profesorici Neli Krznarić – zaključio je ravnatelj te riječ prepustio moderatorici tribine Sandri Pocrnić Mlakar, koja je okupljenima predstavila govornike večeri.

Predsjednik Zavičajnog društva Virovitičana u Zagrebu Neven Petrović, voditeljica Odjela za odrasle Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Nela Krznarić, profesor Ivan Zelenbrz, profesorica hrvatskog jezika i književnosti Marina Mađarević, predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Virovitici Dubravka Sabolić, glumica Kazališta Virovitica Snježana Lančić, novinar Goran Gazdek i članica Upravnog odbora Hrvatskog pjevačkog društva „Rodoljub“ Branka Lainson su, izmjenjujući se jedan nakon drugoga, podijelili svoja osobna iskustva, dojmove i osjećaje vezane uz poznavanje lika i djela pokojnog Mirka Kovačevića.

O radu Mirka Kovačevića u Zavičajnom društvu Virovitičana u Zagrebu i neizbrisivom tragu kojeg je u njemu ostavio nešto više je rekao predsjednik Društva Neven Petrović.

– Mirko je osnovao, pokrenuo i vodio Društvo, uz profesora Kolesarića, krajem 1999. godine. Od tog samog početka pa nadalje, prva tribina koja nije bila osnivačka je bila njegova tribina poezije, i tu se već vidi okvir tih druženja. Ljudi će se okupiti, družit će se i uvijek će biti neki kulturni momenat. Kako je tada krenulo, nastavilo se i dalje, sve do zadnjeg dana. Svako druženje ima njegov velik otisak. Mi ćemo nastaviti dalje po tom putu koji je on napravio. Bio je topla osoba, okupljao je ljude. On je jednostavno osoba koja je definirala društvo, intuitivno, nešto što je njemu odgovaralo po karakteru, obrazovanju, vokaciji – dirljivo je o Mirku Kovačeviću rekao Neven Petrović, a u istom tonu emocija, ali i pokojeg smijeha izazvanog smiješnom i simpatičnom anegdotom, nastavila se večer.

Večer je svojom glazbenom izvedbom uveličao ženski vokalni sastav HPD-a Rodoljub, na čelu s dirigenticom Mirnom Mihalković, te djelatnica Knjižnice Tatjana Kovač i pjesnikinja Biljana Kovačević koje su svojim čitanjima oživile riječi ovog virovitičkog pjesnika.

