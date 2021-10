OPĆINA PITOMAČA Predstavljanje dva nova natječaja – za male i mlade poljoprivrednike u srijedu, 20. listopada

Tvrtka DRAFT d.o.o. organizira predstavljanje dva nova natječaja iz Mjere 6, i to za provedbu tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« te natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predstavljanje natječaja održat će se u srijedu, 20. listopada u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora Kladare.

Za male poljoprivrednike (6.3.1.) predstavljanje će početi u 18 sati, dok će za mlade poljoprivrednike (6.1.1.) predstavljanje početi u 19 sati.

– Na predstavljanje natječaja pozivaju se sve zainteresirane osobe koje se bave poljoprivrednim djelatnostima, poglavito nositelji/članovi poljoprivrednih gospodarstva, tj. OPG-ovi, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti kojima je ukupna ekonomska veličina gospodarstva (SO) od 2.000 EUR do 7.999 EUR (za male 6.3.1.) te kojima je ekonomska veličina gospodarstva (SO) od 8.000 EUR do 49.999 EUR (za mlade 6.1.1.).

Tom prigodom predstaviti će se prihvatljivi prijavitelji i korisnici, uvjeti i načini provedbe planiranih aktivnosti te ostale specifičnosti samih natječaja. Sve zainteresirane koji žele doći na predstavljanje molimo da se najave na brojeve 099/343-4826 i 099/537-6966 – poručili su iz DRAFT-a.

(www.icv.hr, pitomaca.hr)