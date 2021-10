Ovo su daleko najpopularnija imena za pse na svijetu: I vlasnici u Hrvatskoj prate trendove

Što se tiče najpopularnijih imena u svijetu, Luna i Bella dominiraju. Luna je vodeća u 16 zemalja, a Bella (ili Bela) u 14. Luna i Bella su španjolske i talijanske riječi, koje znače mjesec i lijepa. Ipak, ova su imena popularna u nelatinskim zemljama, uključujući Finsku i Nizozemsku, to pokazuje da među svjetskim ljubiteljima pasa postoji ukus za egzotičnim imenima.

Max i Charlie za muško štene, ali što kažete na Dim, Sunce ili Dama?

Muškim psima češće se daju ljudska imena bez drugih uobičajenih značenja (za razliku od Belle ili Lune, koja označavaju ljudska imena, ali i riječi). No postoje iznimke. Najpopularnije ime muškog psa u Turskoj je Duman, što znači dim. Estonija ima Leedi – da, kao u Leediju (Lady, odnosno Dami) i skitnici! Japanci svoje muške pse vole nazivati Sora, što znači Sunce. U Litvi je Draugas druga riječ za prijatelja … ili Buddyja.

U svojoj engleskoj verziji, Buddy je jedno od rijetkih imena za muškog psa na listi od top 10 imena koji ne označava isključivo ime. Naravno, postoji mnogo ljudi koji se zovu Buddy, ali za psa to uglavnom znači ‘prijatelj’. Buddy je najčešće ime muškog psa u Indoneziji i Sjevernoj Makedoniji, ali je popularno i drugdje, čime je osvojio 126 bodova. No, Max je daleko broj jedan u svijetu. To je najčešće ime u 13 zemalja i ima više nego duplo bodova od drugoplasiranog Charlieja.

Mala pravila za sve nove vlasnike pasa

Kada šetate psa imate priliku sresti i upoznati puno različitih ljudi. Stoga, prilikom odabira imena, baš kao što razmišljate o dostojanstvu svog novog člana obitelji, razmislite i kako ćete objasniti njegovo ime drugim vlasnicima pasa u parku.

Odaberite nešto odvažno i kratko. Izbjegavajte imena koja bi vaš susjed mogao izabrati za svoju novu bebu – to bi bilo doista neugodno za sve. A ako odaberete ime slavne osobe, imajte na umu da ćete, kada ta ista ne bude više popularna, vi i dalje imati psa s tim imenom.

