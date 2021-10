Pogledajte kako je bilo na tradicionalnoj, 12. po redu burzi malih vlakova i autića koja je oduševila brojne posjetitelje

Na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici, danas (subota) je održana ovogodišnja, tradicionalna burza malih vlakova i autića, koja je u svom 12. izdanju ponudila još zanimljiviji i ‘bogatiji’ program.

Oblačno i prohladno vrijeme nije bilo prepreka velikom broju roditelja i djece, ali i ‘strastvenih’ ljubitelja te kolekcionara ovih vozila u mini izdanju da se ‘zapute’ u centar Virovitice i sudjeluju u hvalevrijednoj manifestaciji čiju organizaciju i ove godine ‘potpisuje’ Društvo tehničke kulture ‘Oto Horvat’, pod pokroviteljstvom Turističkih zajednica Virovitičko-podravske županije i grada Virovitice, ali i brojnih drugih sponzora.

Na izložbenim štandovima bilo je ove godine izlagača s područja nekoliko županija, koji su svoje modele malih vlakova i autića zainteresiranim posjetiteljima prodavali po zaista povoljnim cijenama.

U sklopu ovogodišnje burze, posebna atrakcija bio je legendardni harmonika autobus IKARUS u mjerilu 1:6, koji je svojom pojavom oduševio sve nazočne, a posebno djecu.

Organizator se pobrinuo i za malo ‘natjecateljskog štiha’, pa je postavio poligon za utrku autićima na daljinsko upravljanje. Zanimljivo natjecanje bilo je organizirano u čak pet kategorija: za djecu do šest godina starosti (dva kruga), za djecu od sedam do deset godina starosti (tri kruga), od jedanaest do šenaest godina starosti (četiri kruga), te dvije kategorije za roditelje pod nazivom ‘tata vozi bolje’, odnosno ‘mama vozi bolje’, obje u dva kruga. Najboljim i najspretnijim pojedincima podijeljene su tom prigodom diplome i medalje.

Program koji je na šetnici završio u 15 sati, nastavio se dva sata kasnije na Željezničkom kolodvoru u Virovitici gdje je organizirana izložba malih vlakova, ali i zanimljiva maketarska radionica bojanja, odnosno ‘postaravanja’ minijatura (weathering željezničkih modela) u organizaciji Hrvatske udruge vojnih minijaturista.

Osnovni cilj cjelodnevne manifestacije bio je i ove godine promicanje tehničke kulture i kolekcionarstva, ali i ‘širenje’ interesa kod mlađe populacije, naglasio je Goran Denac, predsjednik Udruge ‘Oto Horvat’, a ujedno i voditelj izložbe.

-Ove smo godine po prvi put odlučili burzu malih vlakova i autića održati na šetnici ispred impozantnog dvorca Pejačević, u samom centru grada. Izbor malih vlakova i autića bio je zaista velik, bilo je tu za svakoga po nešto. Ovdje su danas došli kolekcionari iz raznih krajeva Hrvatske i svoje modele prodavali po cijenama koje su puno jeftinije nego one u trgovinama. Organizirali smo i utrku autića na daljinsko upravljanje kako bi i mališani uživali u zanimljivom programu, ‘pokupili’ svoje nagrade i u konačnici sretni otišli svojim kućama – rekao je, između ostalog, Denac.

Zavirite u fotogaleriju i pogledajte kako je bilo na tradcionalnoj burzi malih vlakova i autića.

(www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)