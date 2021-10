Pokusno branje u Vaškoj: Prinosi kukuruza na njivama veći su od 15 tona po hektaru

S ciljem prenošenja znanja i aktivnosti informiranja poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede RH jučer (četvrtak) je na polju u naselju Vaška u općini Sopje organiziralo pokusno branje kukuruza. Ovu aktivnost Ministarstvo poljoprivrede provodi već nekoliko godina za redom, a svrha upoznati poljoprivredne proizvođače s važnošću dobrog odabira hibrida koji su novi na tržištu.

PRAVILO EU JE ZNATNO OGRANIČENJE UPORABE PESTICIDA

– Osim usporedbe hibrida, već drugu godinu provodimo i predstavljanje novog načina uzgoja kukuruza kako bi se ograničila količina uporabe aktivnih tvari po hektaru površine – rekao nam je tom prigodom viši savjetnik Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Siniša Hrgović.

– S tim ciljem tražimo nove tehnologije i metode kako bi to mogli i postići i smanjiti količinu aktivnih tvari za 50 i više posto, a da efikasnost ostane ista. Informacije govore da je tehnika već savladala izradu alata za tu namjenu, a dok to ne bude dostupno na tržištu, neka poljoprivredna gospodarstva su ručno izradila alate koji idu u tom smjeru i pokazali su se dosta efikasni kao agrotehnički pristup zaštiti od korova koji će uvelike zaštiti plod od prevelike uporabe pesticida, smanjiti dodatno onečišćenje okoliša, a omogućiti optimalne prinose kukuruza – ističe Hrgović.

U tu svrhu pokuse usporedno izvode na 26 parcela, odnosno površina između 1000 i 1500 kvadrata po parceli.

– Parcela u Vaškoj spada u vrlo dobre za sadnju kukuruza jer radi se o navodnjavanoj površini s velikim sadržajem humusa. Osim toga na njoj se izvršila i adekvatna gnojidba i maksimalnoj primjeni agrotehnike i hibridima kukuruza koji imaju veći potencijal. Osim toga ovogodišnje vremenske prilike koje za poljoprivrednike općenito nisu bile sjajne, ovdje u ovom dijelu županije nisu bilo toliko loše za ratare. Sve to rezultiralo je i iznadprosječnim prinosom koji se kreće od preko 15 tona kukuruza po hektaru – rekao je Siniša Hrgović koji je pri tom ponovio važnost navodnjavanih površina za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju.

NAVODNJAVANJE JE OSNOVA USPJEŠNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

– Naravno da prinosi ovisno o tlu, primjeni herbicida i agrotehnike, kao i vremenskih nepodopština variraju od jednog do drugog, no ovdje na području Vaške gdje je u velikom postotku profinkcionirao sustav navodnjavanja Kapinci – Vaška vjerujem da su svi poljoprivredni proizvođači koji su ušli u taj sustav iznimno zadovoljni. To se može uočiti i na njihovim usjevima, a vjerujem da će osim „na oko“, to pokazati i vaga. Naime, razgovorom s poljoprivrednicima koji su na ovom području koristili sustav navodnjavanja, uvidjeli smo da je većina njih iskazala težnju da iduće godine i povećaju udio svog navodnjavanja i na taj način biti spremni u slučaju sušnih godina poput ove. Na žalost ne možemo na svim njivama i svim prostorima navodnjavati, ali nadam se i vjerujem da će se u dogledno vrijeme i to riješiti, jer bez toga neće biti dobre ekonomske računice – rekao je Siniša Hrgović zaključivši naš razgovor s onim što je također od izuzetne važnosti, a to je otkupna cijena kukuruza.

– U odnosu na prošlu godinu otkupna cijena kukuruza porasla je za 80 posto i sada je kilogram zrna 1,80 kuna, što je za svaku pohvalu i daje nade za optimizam. No ponovo moram napomenuti da se puno mora uložiti da bi se uspješno započela i završila iduća sezona jer cijena repromaterijala je porasla, a i ostali troškovi su sve veći i veći, no u svakom slučaju ako želimo dobre rezultate, neophodno je i ulagati – zaključio je Siniša Hrgović.

