Šima Jovanovac tradicionalnim koncertom “Šimunovo” u četvrtak 28. listopada slavi 55 godina svoje karijere

Šima Jovanovac, legenda hrvatska tamburaške i glazbe općenito, slavi 55 godina svoje neumorne i više nego plodne glazbene karijere, a kako drugačije nego tradicionalnim koncertom ”Šimunovo”. I ovoga puta će Šimunovo biti u Slavoniji i to Županji, u dvorani Mladost. Tako će Šima nakon nekoliko koncerata u dvorani Lisinski u Zagrebu i u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, svoj imendan obilježiti u Županji 28. listopada s početkom u 19:30 sati.

Koncert nosi naziv “Naših 55 godina”, a isti je ujedno i mali spomenar na Šiminih 55 godina karijere koja je uvelike vezana za županjski kraj. Koncert je pod pokroviteljstvom Grada Županje i ulaz je besplatan, ali isključivo uz prethodnu rezervaciju ulaznica koje su dostupne na blagajni Stanobiroa u Županji od ponedjeljka 18. listopada. Podsjećamo, radno vrijeme Stanobiroa je svakog radnog dana od 7 do 14 h.

Također, koncert će se održati sukladno propisanim mjerama Stožera civilne zaštite i HZJZ-a. Ulaz je moguć isključivo uz predočenje EU digitalne Covid potvrde, potvrde o preboljenju Covid-19 unazad šest mjeseci ili potvrde o negativnom brzom antigenskom testu, ne starijem od 48 sati.

– Sretan sam i zadovoljan što sam na domaćem terenu i što ovaj jubilej mogu održati kod kuće. Ovo će biti prekrasno Šimunovo, jedna prekrasna priča i svi koji budu došli zasigurno će uživati. Izvođači su moji prijatelji i oni koji su obilježili moju karijeru, od Crvenih Makova do svih onih s kojima sa surađivao i naravno, važno je da su to domaći ljudi kojima sam okružen svakodnevno i koji pronose glas narodne glazbe i dobru volju prema cijelom svijetu i posebno prema svojoj dragoj Domovini i Slavoniji koju nemjerljivo cijene. Zahvaljujem Gradu na svemu što čini za ovaj koncert i žao mi je samo što neće moći biti puno ljudi jer dvorana prima nekih 600 mjesta, ali zato smo se pobrinuli i za streaming kako bi isvi ostali mogli pogledati kako je to bilo na Šimunovo u Županji. Kako volim reći, program će trajati koliko bude trajao, važno je da se zabavimo i priuštimo našoj vjernoj publici program kakav zaslužuje– rekao je Šima Jovanovac.

Na Šimunovom će nastupiti Crveni makovi, Cecilija, Vlatka Kopić-Tena, Antun Nikolić Tuca, Art Voice, Darko Ergotić, Orkestar Batorek i mnogi drugi.

(www.icv.hr, vg)