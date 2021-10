Skupština Školskog sportskog saveza VPŽ: Marijana Strija dobila Zlatnu plaketu, uskoro počinju i sportska natjecanja

U virovitičkom restoranu Škola u srijedu, 20. listopada održana je redovna godišnja skupština Školskog sportskog saveza Virovitičko–podravske županije.

Na samom početku glavna tajnica Školskog sportskog saveza VPŽ Dora Međimorec iznijela je projekte Hrvatskog školskog sportskog saveza. Uz projekte Univerzalne sportske škole i “Vrtim zdravi film”, ovog ljeta pokrenut je projekt “Školskih praznika”, koji je ‘naišao’ na veliki odaziv učenika u svim školama u kojima je proveden.

Od ove školske godine u projekt “Vrtim zdravi film” uključiti će se još nekoliko osnovnih škola s područja Virovitičko–podravske županije. Od ove školske godine predviđeno je nekoliko novih sportova u kojima će se natjecati učenici. To je šah za srednje škole, u kojemu su se do sada natjecali samo osnovnoškolci, te mini nogomet, sportski ples i hrvanje, kao i graničar za učenike nižih razreda osnovnih škola.

Usvojen je i kalendar sportskih natjecanja do kraja godine. Prema njemu predviđena su natjecanja u badmintonu, šahu, krosu, plivanju i stolnom tenisu. Prema usvojenom kalendaru, badminton za sedme i osme razrede osnovnih škola te srednje škole održat će se 5. listopada u Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini. Kros za sve učenike bit će organiziran u Osnovnoj školi Eugena Kumičića u Slatini 10. studenog. Domaćin natjecanja u šahu za osnovne i srednje škole bit će Osnovna škola Gradina 17. studenog. Sva natjecanja u stolnom tenisu održat će se u virovitičkoj multifunkcionalnoj hali Viroexpo, za osnovne škole 23. studenog, a za srednje 26. studenog. Točan termin županijskog natjecanja u plivanju, koje će se održati na koprivničkom bazenu u Cerinama, utvrdit će se naknadno.

Na kraju skupštine Dora Međimorec uručila je Zlatnu plaketu Školskog sportskog saveza VPŽ Marijani Strija, za izniman doprinos u radu Saveza.

Marijana Strija je od svoje 13 godine u sportu, kao rukometašica. Kasnije je sport odabrala kao životni poziv, jer je završila Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu. Paralelno sa studijem nastavila je igrati rukomet u zagrebačkoj Lokomotivi, s kojom je 1980. godine igrala finale EHF kupa. Bila je omladinska reprezentativka Hrvatske i Jugoslavije. Nakon završenog fakulteta tri sezone je profesionalno igrala rukomet u Italiji. Paralelno s igračkom karijerom završila je Višu trenersku školu. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, nakon trogodišnje profesionalne rukometne karijere u Italiji, vratila se u rodnu Viroviticu. Povratkom u Viroviticu zaposlila se u sadašnjem Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i ponovno zaigrala za matični klub TVIN Trgocentar, kojega je nakon niza sezona u nižim rangovima natjecanja, vratila u 1. ligu. Rukometnu karijeru zaključila je u 44. godini života. Nakon toga se posvetila trenerskom poslu, a jedno vrijeme je bila i predsjednica TVIN Trgocentra, te predsjednica Školskog sportskog sveza VPŽ.

– Nakon Domovinskog rata, u ženskom rukometu smo praktički počeli od nule. Povratkom Marijane Strije stvorio se jedan nukleus, podigla se kvaliteta. Svake godine smo preskakali po jedan rang natjecanja te smo nakon četiri godine došli na ‘prag’ tadašnje prve A lige. Veliki obol tim rezultatima imala je Marijana, koja mi je, svojim iskustvom, bila praktički ‘produžena ruka’ u ekipi. Vrlo brzo smo bili prepoznati kao kvalitetna cjelina, ne samo na području regije, već cijele Hrvatske – tih vremena prisjetio se tadašnji trener rukometašica TVIN Trgocentra Želimir Holer.

Iako odnedavno u mirovini, Marijana Strija niti danas ne miruje.

-Kada kažem da sam već 50 godina u sportu, sama se zapitam da li sam to ja, da li je to priča o meni, ali ipak, to sam ja. Dio sam tog vremena bila u pravom natjecateljskom sportu, a dio u školskom sportu. Uživala sam u tome. Od prije mjesec dana sam u mirovini, ali sam našla novi angažman. Vodim tri puta tjedno rekreaciju za žene u Suhopolju i to mi je lijepa zanimacija. Niti sada u mirovini nemam mira i drago mi je zbog toga, jer sam oduvijek bila sportski tip. Uživam u tome što sam aktivna – kratko je o sebi rekla Strija, koja o sportu ima samo lijepe riječi.

-Sport mi je u životu donio sve. Sport je zakon, obožavam ga. U sportu sam od ranih tinejdžerskih godina, pa sve do sada, a nadam se ću nastaviti i dalje, naravno primjereno svojim godinama. Svakom bi djetetu preporučila da se bavi sportom, jer to je jedan poseban život, posebna aktivnost, posebno iskustvo. To je kao da čovjek živi dva života, jedan redovni, gdje se radi, živi, ide u školu i jedan, gdje se bavi sportom. To je nenadoknadivo i jedinstveno iskustvo za svaku osobu u životu – poručila je Strija.

Na kraju je rezimirala Dora Međimorec.

– Drago mije što sam naslijedila Marijanu Striju, kao članicu komisije za ravnopravnost spolova Hrvatskog olimpijskog odbora – ponosno je izjavila Međimorec.

