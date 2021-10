Trgovac Adam Švraka neprekidno radi već 35 godina: Kako bismo išli ukorak s potrebama kupaca, svake godine širimo lepezu proizvoda

Najviše ovogodišnje priznanje HOK – Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije, Udruženja obrtnika Virovitica za 35 godina uspješnog poslovanja pripalo je Adamu Švraki, vlasniku tvrtke „Brazda“ iz Virovitice koja neprekidno radi od 1990. godine.

Iako je svoj radni vijek počeo kao ugostitelj u kafiću u Cabuni, a usput i pomagao svom ocu, poznatom pčelaru Slavku Švraki u obavljanju pčelarskog posla, Adam je odlučio baviti se nečim – većim.

– S obzirom da sam 1984. godine završio srednju ugostiteljsku školu, izvjesno vrijeme radio sam kao ugostitelj, no to me nije u potpunosti ispunjavalo. Ispočetka su to bile samo ideje, a mnogi su mi govorili da će biti teško ostvarive jer financijska situacija nije idealna, bliže se ratne godine i drugi razlozi. Iako sam bio svjestan da će biti teško, upustio sam se u sve to – sjeća se Adam Švraka svojih početaka. Kraće vrijeme bio je hrvatski branitelj, pripadnik 127. brigade HV-a i koliko god je to bilo moguće, istovremeno je radio i na otvaranju poljoprivredne ljekarne na bivšem prostoru tvrtke „Čazmatrans“ u Ulici Matije Gupca u Virovitici. Bilo je to vrijeme kada je, usporedno sa svime, završio i Trgovačku školu u Osijeku.

– Ništa se nije dogodilo preko noći. Išli smo korak po korak, a velika podrška u svemu tome bila mi je moja supruga Ivana, a kasnije i djeca Emanuela, Senka i Marin. Danas je „Brazda“ trgovina na veliko i malo, a djeluje u specijaliziranim prodavaonicama poljoprivrednom opremom sa središtem u Virovitici, gdje se nalaze dvije trgovine te u Cabuni gdje je jedna trgovina. Osnovana je kao obiteljska privatna poljoprivredna trgovina koja sada zapošljava 20 djelatnika raznih specijalnosti – govori Adam Švraka.

Riječ je o poznatoj trgovini u kojoj se prvenstveno može pronaći poljoprivredna oprema za različite poljoprivredne djelatnosti, a danas tamo po opremu, materijal i sredstva navraćaju i oni koji se rekreativno bave i voćarstvom, vinogradarstvom ili jednostavno trebaju nešto za vrijeme boravka u prirodi.

Adam je uspješni poduzetnik poput oca Slavka, poznatog i nagrađivanog pčelara. Nije ostao u „očevoj sjeni“ u Virovitici, već je i sam razvio vlastiti posao po kojemu je danas poznat i izvan granica naše županije.

– „Brazda“ je tvrtka moje obitelji, odnosno mene, supruge i djece pa se i njezin uspjeh temelji isključivo na našem zalaganju, financijama i sposobnostima, a tako će biti i dalje. Shodno mogućnostima i potrebama građana i dalje ćemo širiti lepezu proizvoda. Vrlo važno je ići „ruku pod ruku“ s kupcem, jer su tada obostrani i korist i zadovoljstvo. Kao i u drugim djelatnostima tehnologija koja je s vremenom sve bolja i naprednija mijenja i mogućnosti uređaja, alata i sveg ostalog. Vrlo važno je stoga pratiti sve to putem interneta, sajmova, raznih edukativnih materijala, ali i razgovorom s proizvođačima, trgovcima i kupcima, uglavnom poljoprivrednicima – rekao je naš sugovornik, istaknuvši kako je to jedini put do dolaska pravih informacija o tržištu i njegovim potrebama.

Trgovcu Adamu danas je 55 godina – mnogi će reći, u najboljim je godinama za analizu učinjenog i planove za starost.

– Do mirovine još ima vremena, a planiram raditi dok god budem mogao. Kada fizički više ne budem mogao podnositi tempo posla, vjerujem da će ga nastaviti sin Marin, koji također radi u našoj tvrtki. Vrijedan je i ima poslovnog duha, tako da nastavljamo dalje s istim žarom i elanom, jer bilo bi šteta prekinuti ovaj neprekidni niz – zaključuje Adam Švraka, sa smiješkom dodajući da će vidjeti „što će dalje“ tek kad dođe do „stotke“.

(www.icv.hr, bs)