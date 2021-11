1. HRL U-12 REGIJA 2 Dva poraza mladih Lavica u susretima 2. kola protiv Radnika i Đurđevca

- PROMO -

Rukometašice 1234 Virovitice do 12 godina starosti odigrale su proteklog vikenda susrete 2. kola 1. HRL U-12 Regije 2, domaćin novog ”mini turnira” bio je Đurđevac, a unatoč dobroj igri mlade Lavice upisale su dva poraza.

U prvom susretu virovitičke rukometašice odmjerile su snage s Radnikom iz Križevaca, ekipom kojoj su ovo bile prve dvije utakmice u novoj sezoni. 1234 Virovitica odlično je odradila prvih 25 minuta u kojima je konstantno bila u minimalnoj prednosti, a i na odmor se otišlo s prednosti Lavica rezultatom 15:14. Prednost se povećala do 28. minute na +3, u 40. je bila +2, no u posljednjih deset minuta rukometašice Radnika velikom serijom 10:3 u konačnici dolaze do visoke pobjede rezultatom 30:24. Najbolja igračica u prvom susretu bila je Ela Hajmaši koja se iskazala brojnim i odličnim obranama.

1234 Virovitica: Ana Kosanović 2, Dea Klešić, Lana Majdak 1, Emily Karol Grubić, Tea Blažev, Gabriela Šerment 5, Iva Vojvodić 1, Ema Drljić 5, Mia Bančić 1, Lucija Majdak, Una Velić 9, Petra Pristavnik, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

Đurđevčanke su u drugoj utakmici od samog početka ”uhvatile” prednost koju nisu ispuštale sve do kraja susreta. Približila se 1234 Virovitica na -1 u 18. minuti, no u ključnim trenucima u redovima domaćih rukometašica istaknula se Ana Adžaga koja s 16 svojih zgoditaka nije dozvolila Lavicama povratak u utakmicu. Susret je završio rezultatom 34:23 u korist Đurđevca, a najbolja u redovima 1234 Virovitice u drugoj utakmici bila je Ana Kosanović, koja je kao najmlađa na terenu uspjela postići pet pogodaka.

1234 Virovitica: Ana Kosanović 5, Dea Klešić, Lana Majdak, Emily Karol Grubić 2, Tea Blažev, Gabriela Šerment 2, Iva Vojvodić 1, Ema Drljić 4, Mia Bančić 1, Lucija Majdak, Una Velić 8, Petra Pristavnik, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Andrijana Miklić.

1234 Virovitica uz jednu pobjedu i dva poraza trenutno drži osmo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, a u sljedećem kolu, koje se igra 19. prosinca u Bjelovaru, snage će odmjeriti s dvije ekipe Podravke Vegete.

(www.icv.hr, mra, foto: 1234 Virovitica)