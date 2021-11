2. ŽNL ISTOK Zrinski pobjedom u Grabiću osigurao naslov jesenskog prvaka: DOŠK slavio protiv Dinama, a Ćeralije protiv Standarda

Proteklog vikenda odigrani su susreti 9. kola 2. ŽNL Istok.

Naslov jesenskog prvaka pripao je Zrinskom iz Nove Bukovice kojemu je za taj uspjeh igrala jedino pobjeda u Grabiću, a do nje su i došli s visokih 5:0. Matej Šimek s dva je pogotka osigurao sigurnu prednost svoje momčadi do 26. minute, dok je svega dvije minute kasnije Tomislav Kurtić pogodio za 3:0, rezultat kojim se otišlo na odmor. Novih pogodaka nije bilo sve do 68. minute. Šimek je svojim trećim golom riješio sve dvojbe oko pitanja pobjednika, dok je posljednji gol na utakmici, za uvjerljivu pobjedu Zrinskog, postigao Dario Petrović u 76. minuti.

Drugoplasirani DOŠK u nastavak sezone ući će s dva boda zaostatka za vodećom momčadi budući da su u susretu posljednjeg jesenskog kola na svom terenu u Dolcima slavili protiv josipovačkog Dinama. Jedini pogodak u prvom poluvremenu za DOŠK je postigao Antun Šarić, a još dva zgoditka vidjeli smo u nastavku utakmice. Na 2:0 povisio je Domagoj Šteger na samom otvaranju drugog poluvremena, dok je konačnih 3:0 svojim golom postavio Matija Zeman. Dodajmo kako je i jedna i druga momčad posljednjih desetak minuta odigrala s 10 igrača na terenu zbog isključenja.

Mladost iz Bakića jesenski dio sezone završila je bez osvojenog boda, a proteklog vikenda na njihovom terenu slavila je Mladost 1930. iz Čađavice. Od 27. do 38. minute gosti su s dva gola Daria Cara i jednim zgoditkom Andreja Puškadije stigli do prednosti od 3:0, dok je rezultat smanjio Antonio Škrlin minutu prije odlaska na odmor. Za konačnih 4:1 pobrinuo se Ante Mađarević u 73. koji je bio siguran s bijele točke.

U posljednjem odigranom susretu kola Standard se u dva navrata vraćao iz zaostatka protiv Ćeralija, no gosti su ipak osvojili sva tri boda. Već u 4. minuti prednost Ćeralijama donio je Kristijan Djordjević, dok je izjednačenje stiglo preko Mateja Jakopovića u 38. minuti. Niti tu nije bio kraj uzbuđenjima u prvom poluvremenu budući da je u 42. novu prednost gostima, s kojom se otišlo na predah, donio Tomislav Tunić. Desetak minuta igre u drugom dijelu bilo je dovoljno Alenu Mihaliću da još jednom vrati stvari na početak, a pobjedu Ćeralijama osigurao je Djordjević svojim drugim golom šest minuta prije kraja utakmice.

Susret 9. kola između Krčevine i Munje, koji se također trebao odigrati proteklog vikenda, odigrat će se u nedjelju 7. studenog u 14 sati.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, D. Fišli)