4. LIGA BJ-KC-VT Županijski obračun točno u podne u bušetinskom Bereku: Tko je bolji, domaći ”žuto–plavi” ili gostujući ”žuto-zeleni”

Zbog odigravanja reprezentativne utakmice između Hrvatske i Rusije, u nedjelju 14. studenog u 15 sati u Splitu, većina momčadi 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica svoje će utakmice 12. kola igrati u subotu, no ipak će se jedan susret igrati dan kasnije. Riječ je o županijskom derbiju između Graničar Bušetine i Suhopolja, a obje momčadi nalaze se na začelju tablice. Graničar Bušetina je 13. sa sedam osvojenih bodova, dok je Suhopolje posljednje, 14., s pet bodova.

Za utakmicu možemo iskoristi naslov legendarnom filma s radnjom na američkom Divljem Zapadu “Točno u podne”, s Garyjem Cooperom u naslovnoj ulozi, koje je snimljen daleke 1952. godine, jer će se igrati točno u podne na terenu u bušetinskom Bereku.

Muke trenera Stjepana Pleše iz proteklih kola se nastavljaju. Svi igrači odradili su suspenzije zbog žutih i crvenih kartona, ali sastav i dalje neće biti kompletan. Sigurno neće igrati ozlijeđeni prvi topnik Karlo Petrinić, dok će Janka Brlasa pokušati osposobiti barem za dio utakmice. Zbog privatnih obveza u sastavu neće biti niti Ronalda Meszeša.

– U posljednje vrijeme nismo mali puno treninga, a to se osjetilo nas našoj igri. Vjerujem da će se kod mojih igrača pojaviti određen inat koji će ih pokrenuti do pobjede. Samo punim angažmanom i borbenošću možemo doći do pobjede. Oba kluba se nalaze u nezavidnoj situaciji te bi pobjednik iz ove utakmice ostavio ”otškrinut prozor” za bolje i ljepše proljeće- istaknuo je trener Graničar Bušetine Stjepan Pleše.

S druge strane, Spudić će imati nešto lakši zadatak što se tiče slaganja momčadi, budući da bi svi igrači, prema trenutnim informacijama, trebali biti na raspolaganju. Iako se nalaze na posljednjem mjestu, u gotovo svakoj utakmici pokazali su da im tamo nije mjesto, iznimka nije bio niti prošlotjedni susret u Predavcu, dok je jedina utakmica u kojoj su zakazali ona protiv Pitomače u kojoj su uvjerljivo poraženi.

– Znamo što Graničar Bušetina može i kakva je to ekipa, pogotovo iz razloga što imaju nekoliko igrača koji su nastupili u Suhopolju, a i sam sam bio trener tamo tako da se dobro poznajemo. Svjesni smo da je pred nama još jedna teška utakmica, jedan pravi derbi koji može otići i na jednu i na drugu stranu, no ne sumnjam da, ukoliko ponovimo igru iz posljednjih nekoliko utakmica, da sva tri boda neće doći u Suhopolje. Konstantno treniramo i igrači su spremni, smatram da smo mi u ovom trenutku nešto bolja momčad, te vjerujem da ćemo to sutra pokazati i na terenu- prokomentirao je trener Samuel Spudić kojeg će zbog obveza u županijskom derbiju privremeno na klupi zamijeniti Dario Gabrić, trener juniora.

Kako je i spomenuto, igrači obje momčadi dobro se poznaju budući da u Graničar Bušetini igraju dojučerašnji Suhopoljci Alen Hodak i Slavko Jagarinac, a u suhopoljskim redovima je prošlosezonski čuvar mreže Natanael Vidak kao i trener Samuel Spudić. Upravo iz tog razloga teško da će se nešto moći sakriti, a samim time sigurni smo kako je pred nama jedna prava derbi utakmica.

Glavni sudac sutrašnjeg dvoboja bit će Bruno Ritoša, dok će mu pomoćnici biti Nikola Novak i Dominik Slaviček. Podsjetimo još jednom, utakmica je na rasporedu sutra (nedjelja) u 12 sati.

(www.icv.hr, mš, mra, foto: ilustracija)