Bizovac obilježio tri desetljeća od stravičnog raketiranja i bombardiranja: Poginulo osam osoba, a ranjene 24

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve stradale tijekom velikosrpske agresije, obilježeno je 30 godina od najtužnijeg dana u povijesti Bizovca.

Avionima tzv. JNA u više navrata tog je kobnog dana raketiran i bombardiran Bizovac, pri čemu je poginulo osam osoba, dok je 24 ranjeno te je pričinjena velika materijalna šteta.

– Na današnji dan prije 30 godina pet zrakoplova tzv. JNA bez povoda se obrušilo na naše mirno mjesto. Prvo su s nekoliko raketa i dvije velike bombe napali Hotel. Promašili su, no u predvorju Hotela stradao je hrvatski vojnik Josip Marinić. Potom su raketirali željeznički kolodvor, a pogodili kuće obitelji Sudar, Đerki i još nekoliko obližnjih u Kolodvorskoj ulici. Izazvali su veliku materijalnu štetu koju je odred Civilne zaštiti iz Bizovca brzo sanirao. Treći, najžešći napad, dogodio se u 15.15 sati kada su raketirali centar Bizovca gdje je tada bilo puno mještana, ljudi koji su dolazili i odlazili s posla, policijska patrola. Poginulo je sedam osoba, a 24 su ranjene. Žao mi je svih stradalih, poginulih i ranjenih, neki su ostali trajni invalidi. Bizovac pamti taj dan i nakon toliko godina, no do danas za taj teroristički čin nitko nije odgovarao pred licem pravosuđa, iako se gotovo sve zna i postoje dokumenti- rekao je Srećko Vuković, načelnik Općine Bizovac.

U ime Osječko-baranjske županije počast žrtvama odala je predsjednica Županijske skupštine Ivana Bagarić.

– Danas polažemo vijence i palimo svijeće poginulima kako bi ih se prisjetili te odali počast i priznanje, a njihovim najmilijima iskazujemo iskrenu sućut. Naravno, u našim molitvama prisjetit ćemo se svih branitelja koji su svoj život dali za našu Domovinu i neka im je svima vječna hvala i slava. Na žalost, i ovom prigodom moram reći da je prošlo 30 godina, a za ovaj težak zločin nitko nije odgovarao i na tomu moramo raditi – kazala je Ivana Bagarić.

