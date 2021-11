JUNIORI No Limit TVIN nanio prvi ovosezonski poraz Gradini: Voćin u zaostaloj utakmici 1. kola uvjerljivo slavio protiv miljevačke Mladosti

Proteklog vikenda odigrano je nekoliko zaostalih susreta u juniorskom natjecanju.

U skupini Virovitica-Pitomača odigrana je samo jedan utakmica, a u Gradini je istoimeni domaćin dočekao No Limit TVIN. Domaća momčad, koja do subote nije upisala niti jedan poraz u ovoj sezoni, povela je preko Ante Gradinjana u 4. minuti, no Akademci su preokretom u nastavku uzeli nova tri boda. Prvo je Patrik Bauman poentirao za 1:1 u 52. minuti, dok je potpuni preokret svojim golom donio Davor Crnojević dvadeset minuta kasnije.

No Limit TVIN se ovom pobjedom približio jesenskom prvaku, Pitomači (16), na samo jedan bod zaostatka, dok je Gradina ostala na trećem mjestu s 11 bodova.

Uvjerljivu pobjedu u skupini Slatina-Orahovica upisao je Voćin koji je na Livatku dočekao miljevačku Mladost. Dvama pogodcima Emanuela Tunića, te jednim golom Nikole Tomića, Ivana Lencića, Jadranka Tašića, Antonia Đokića i Božidara Petrića, slavili su s visokih 7:0.

Sigurna je bila i vodeća Slavonija koja je na svom terenu s 8:2 slavila protiv Zrinskog iz Nove Bukovice. Ivo Jukić doveo je Slavoniju u vodstvo nakon pet minuta igre, u 10. je izjednačio Marin Kovačić, Dominik Kizivat s tri svoja pogotka odveo je domaći sastav do prednosti 4:1, a posljednji od tri spomenuta zgoditka postigao je u 28. minuti. Do kraja poluvremena u strijelce se upisao i Mateo Novaković koji je pospremio petu loptu u gostujuću mrežu. Kizivat je četvrtim golom otvorio drugo poluvrijeme u 54. minuti, Novaković je povisio na 7:1 u 60., na 7:2 smanjuje Franko Šterl, dok je konačnih 8:2 postavio Mihael Matovina u 85. minuti.

U ovoj skupini odigrat će se još jedan zaostali susret, a u subotu 13. studenog u Orahovici se sastaju Papuk i Sloga. Dodajmo kako je Papuk i proteklog vikenda trebao odigrati jednu zaostalu utakmicu na gostovanju u Čačincima, no spomenuti susret bit će odigran u drugom terminu.

