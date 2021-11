Krenula s emitiranjem hrvatska radiopostaja koja pušta samo božićne pjesme

Do Božića je ostalo još 46 dana. Jučer je s emitiranjem krenula hrvatska radiopostaja koja pušta samo božićne pjesme. Dakle, od nula do 24, svaki dan – samo božićne pjesme.

Radiopostaja Gold FM svojoj je grupi, koju su dosad činili Gold FM, Gold Rock, Gold Party, Gold Easy, Gold Oldies i Gold (S)EX YU, prošle godine dodala Gold XMAS, a jučer je ponovno krenulo emitiranje programa.

Tamo ćete ovih dana čuti sve božićne pjesme koje postoje – od hrvatskih božićnih pjesama do bezvremenskih hitova poput All I Want for Christmas is You. Uživajte.

(index.hr)