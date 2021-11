Od danas je obavezna zimska oprema: Za vozače su kazne i do 1.000 kuna

- PROMO -

Na većini najvažnijih cesta u unutrašnjosti Hrvatske od danas, 15. studenog pa do 15. travnja sljedeće godine obavezna je upotreba zimske opreme.

No da bi izbjegli plaćanje kazne ne morate na autu imati zimske gume. Naime, prema članku 104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama pod zimskom opremom automobila smatraju se i četiri ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i odgovarajućim lancima za snijeg koji su spremni za postavljanje u slučaju potrebe – prenosi 24sata

Ipak, u većini kontinentalne Hrvatske savjetujemo korištenje pravih zimskih guma jer njihove performanse po hladnom vremenu su osjetno bolje od onih koje imaju ljetne pa čak i kad je kolnik potpuno suh. Kad je na njemu snijeg ili led, razlika u performansama je ogromna. Put zaustavljanja na snijegu s ljetnim gumama može biti višestruko duži nego sa zimskima.

Zimskom opremom smatraju se i takozvane cjelogodišnje gume. One su zimi bolje od ljetnih, no i one su samo polovično rješenje kad je u pitanju sigurnost vožnje. Ljeti su mnogo nesigurnije od ljetnih, a zimi od zimskih guma.

To konkretno pokazuje i test kojeg je lani proveo renomirani njemački auto klub ADAC. Od sedam cjelogodišnjih guma renomiranih proizvođača pet ih je dobilo ocjenu dovoljan, a dvije nedovoljan. Ocjenu dobar ili višu nije dobila ni jedna guma. Za usporedbu testirano je i 28 modela pravih zimskih guma. Među njima su samo četiri gume dobile ocjenu dovoljan i nedovoljan, a preostalih 23 modela je ocijenjeno s dobrim ili vrlo dobrim ocjenama.

Podsjećamo, zimsku opremu moraju imati sve vrste motornih vozila bez obzira ima li na kolniku snijega, leda ili je on potpuno suh i idealan za vožnju. Obaveza ne vrijedi jedino za vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Vozač automobila koji nema zimsku opremu platit će kaznu 1000 kuna.

Gdje su zimske dionice

U takozvane zimske dionice javnih cesta na kojima ova obaveza vrijedi ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka i rafinerija.

Pojednostavljeno, u zimske dionice ugrubo spadaju sve autoceste osim istarskog ipsilona i A1 južno od Maslenice te sve važnije državne i županijske ceste osim jadranske magistrale i svih cesta južno od Knina.

Koje zimske gume odabrati?

Zimske gume Dunlop, Goodyear i Michelin pokazale su se najboljima na testiranju koje su i ove godine radili europski autoklubovi među kojima je i naš HAK. Svaki put testiraju po dvije dimenzije guma, a ovog puta su to zimske gume dimenzija 195/65 R15, koje su na brojnim obiteljskim kompaktima, te one dimenzija 225/50 R17, koje su uglavnom na manjim limuzinama.

Hrvatski autoklub objavio je rezultate testiranja, a prenosimo one za manju dimenziju 195/65 R15 i koeficijenta brzine T, kakve su na VW Golfu, Opel Astri, Ford Focusu, Honda Civic, Hyundai i30, KIA Ceed, Peugeot 308, Renault Meganeu, SEAT Leonu, Škoda Octaviji, Toyota Auris i Corolia te Citroenu C3 i C4. Ta dimenzija zimskih guma je i najprodavanija.

Ni jedan od 16 testiranih modela nije dobio maksimalnu ocjenu, ali su u manjoj dimenziji četiri ocijenjena vrlo preporučljivima, Dunlop Winter Response 2, Goodyear UltraGrip 9+, Michelin Alpin 6 i Vredestein Wintrac koje su testni tim stručnjaka oduševile u svim ključnim elementima.

Preporučuju jedanaest modela guma. Gotovo dvije trećine testiranih modela guma nije pokazalo nikakve nedostatke na suhom i mokrom, što su zapravo najvažniji kriteriji kod donošenja ukupne ocjene. Na snijegu su samo dvije gume ostale bez oznake vrlo preporučljivo, dok su na ledu i po potrošnji goriva sve gume dobile ocjenu vrlo preporučljiva, a ispitivali su ih na VW Golfu VII.

Od ostalih modela guma, tek nijansu lošije od najbolje četvorke bile su BFGoodrich g-Force Winter 2 i Continental WinterContact TS 860, a top pozicije su ispustili zbog samo jednog, i to malog nedostatka. BFGoodrichu je bila malo lošija na mokroj cesti, a Continental na suhom. No BFGoodrich je bila odlična na suhoj, a Continental na mokroj cesti i obje su bile odlične na snijegu i ledu. Četiri gume koje su se po ocjenama smjestile u sredini tablice, imale su manje nedostatke, a lošiju ocjenu dobile su zbog slabije trajnosti.

