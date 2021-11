Oprezno u prometu: Magla smanjuje vidljivost, ceste su mokre

- PROMO -

Magla smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK).

Pred nama je promjenjiv i nestabilan tjedan. Temperature zraka u padu. U višim planinskim predjelima očekujemo susnježicu i snijeg.

Početkom i sredinom tjedna očekujemo oborine. Na području Virovitičko-podravske županije očekuje se 10-30 mm oborine. Na području Papuka povećava se vjerojatnost za susnježicu ili snijeg, no vjerojatnost za snježni pokrivač je vrlo mala.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od -3°C do 5°C. Najviše dnevne od 7°C do 10°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Krajem tjedna u okretanju na južne. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

